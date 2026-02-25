Justicia de Brasil condenó a dos políticos por ordenar matar a la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco, asesinada en 2018

Este miércoles la Corte Suprema de Brasil halló culpables a dos políticos brasileños por haber ordenado el asesinato de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco.

Franco, concejal, activista negra y lesbiana, fue asesinada a balazos por un expolicía el pasado 14 de marzo de 2018, un caso que conmocionó a todo el país.

La concejal, de 38 años, falleció en el vehículo que la transportaba por el centro de Río de Janeiro; junto a ella también murió su chofer.

Ahora, ocho años después de su asesinato, la justicia brasileña halló culpables por dicho crimen a los hermanos Brazao, Chiquinho y Domingos, por ordenar el el asesinato de Franco.

Según la justicia de Brasil, los dos políticos ordenaron la muerte de la activista como represalia por el trabajo político que estaba haciendo contra las milicias y los grupos criminales que controlaban las zonas de barrios populares de Río.

El magistrado Alexandre de Moraes, señaló que los Brazao "no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia".

Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones clandestinas en barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.

La Corte Suprema de Brasil también destacó que Franco fue asesinada por haber dado un "recado" a la clase política carioca.

Por su parte, la defensa de los dos políticos clamó su inocencia, pero admitió abiertamente los vínculos que tienen con el crimen.

Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao, afirmó en el juicio, que se dio este martes, que "quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra". Mientras que la corte señaló un claro "racismo" y una "misoginia" por parte de los condenados.

Marielle Franco era "una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos", relató Moraes.

Los hermanos Brazao fueron hallados culpables por los delitos doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.

La magistrada Carmen Lucia, la única mujer en la corte, detalló que este proceso le ha hecho mucho daño espiritual y psicológicamente. "¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?", enfatizó la jueza.

La corte también puntualizó que los dos políticos "no esperaban tal repercusión" tras el asesinato de la concejal.

El vicefiscal del caso señaló que Marielle se perfiló como "un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao".

El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que "los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados".

Por este caso que conmocionó a todo un país, un tirador y un cómplice fueron condenados a largas penas en prisión en 2024.