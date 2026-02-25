NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Justicia de Brasil condenó a dos políticos por ordenar matar a la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco, asesinada en 2018

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marielle Franco | Foto: AFP
Por este caso que conmocionó a todo un país, un tirador y un cómplice fueron condenados a largas penas en prisión en 2024.

Este miércoles la Corte Suprema de Brasil halló culpables a dos políticos brasileños por haber ordenado el asesinato de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco.

Franco, concejal, activista negra y lesbiana, fue asesinada a balazos por un expolicía el pasado 14 de marzo de 2018, un caso que conmocionó a todo el país.

La concejal, de 38 años, falleció en el vehículo que la transportaba por el centro de Río de Janeiro; junto a ella también murió su chofer.

Ahora, ocho años después de su asesinato, la justicia brasileña halló culpables por dicho crimen a los hermanos Brazao, Chiquinho y Domingos, por ordenar el el asesinato de Franco.

Según la justicia de Brasil, los dos políticos ordenaron la muerte de la activista como represalia por el trabajo político que estaba haciendo contra las milicias y los grupos criminales que controlaban las zonas de barrios populares de Río.

El magistrado Alexandre de Moraes, señaló que los Brazao "no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia".

o

Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones clandestinas en barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.

La Corte Suprema de Brasil también destacó que Franco fue asesinada por haber dado un "recado" a la clase política carioca.

Por su parte, la defensa de los dos políticos clamó su inocencia, pero admitió abiertamente los vínculos que tienen con el crimen.

Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao, afirmó en el juicio, que se dio este martes, que "quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra". Mientras que la corte señaló un claro "racismo" y una "misoginia" por parte de los condenados.

Marielle Franco era "una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos", relató Moraes.

Los hermanos Brazao fueron hallados culpables por los delitos doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.

La magistrada Carmen Lucia, la única mujer en la corte, detalló que este proceso le ha hecho mucho daño espiritual y psicológicamente. "¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?", enfatizó la jueza.

La corte también puntualizó que los dos políticos "no esperaban tal repercusión" tras el asesinato de la concejal.

El vicefiscal del caso señaló que Marielle se perfiló como "un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao".

El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que "los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados".

Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". "Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos", señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. "No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día", declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. "La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables", expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

