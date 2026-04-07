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Martes, 07 de abril de 2026
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Irán

Régimen de Irán amenaza con privar de petróleo y gas "por años" a Estados Unidos

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán.

El régimen de Irán amenazó este martes con acciones contra infraestructuras que "privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años".

"La Guardia Revolucionaria declara una vez más que si el ejército terrorista de Estados Unidos cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región", afirma en un comunicado.

Añade que la Guardia atacaría infraestructura "para privar a Estados Unidos y sus aliados de petróleo y gas en la región durante años".

"Los socios regionales de Estados Unidos deben saber que, hasta ahora, hemos actuado con gran moderación en aras de la buena vecindad y hemos tenido ciertas reservas a la hora de elegir objetivos para las represalias, pero todas esas reservas han desaparecido", agregan.

Esta advertencia surge apenas horas antes de que el presidente Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán, el cual denunció ataques a sus infraestructuras, como dos puentes y una autopista.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles iraníes hasta devolver a la república islámica a la "edad de piedra".

Trump ha fijado como plazo la medianoche GMT del martes para que Irán ponga fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable utilizada para transportar petróleo y otras materias primas.

El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es insuficiente.

Según los medios estatales, las autoridades no quieren un simple alto el fuego, sino el fin de la guerra desatada el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, han amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que "privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años".

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