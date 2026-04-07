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Martes, 07 de abril de 2026
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Régimen de Irán

El régimen de Irán usa a civiles como escudos humanos cerca de instalaciones que podrían ser atacadas por Estados Unidos

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El plazo que el presidente de Estados Unidos le dio al régimen de Irán para abrir el estrecho de Ormuz vence este martes.

El régimen de Irán difundió este martes imágenes de personas formando cadenas humanas alrededor de la infraestructura de diferentes lugares del país y cerca de las centrales eléctricas a pocas horas de que venza el ultimátum del presidente Donald Trump.

Cabe recordar que días atrás el mandatario de la Unión Americana decretó un ultimátum al régimen de Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y puso como plazo máximo este martes 7 de abril.

Los videos y fotografía publicadas en los canales estatales de Irán muestran cadenas humanas en puentes e infraestructura eléctrica mientras ondean banderas del país y fotografías del ayatolá Ali Jamenei, quien murió en el ataque de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

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Otras imágenes mostraron a personas en la ciudad de Kermanshah rodeando una central eléctrica y el mensaje: “Los ataques a la infraestructura eléctrica se consideran crímenes de guerra”.

Este lunes, durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump lanzó también una advertencia contra el régimen de Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz e insistió en el ultimátum que dio este domingo con un plazo hasta este martes 7 de abril.

Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo Trump.

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“El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. No habrá nada igual", advirtió Trump días atrás.

"Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. solo miren", escribió el presidente, y añadió: "Alabado sea Alá".

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