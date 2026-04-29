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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Regimen chavista

Encargado de Negocios de EE. UU. en Venezuela celebra cinco días en Caracas y se pronuncia sobre plan de "tres fases" de Marco Rubio

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
John Barrett - Embajada de EEUU en Caracas
John Barrett - Embajada de EEUU en Caracas
John Barrett llegó a territorio venezolano tras asumir el cargo en reemplazo de Laura Dogu.

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, completó cinco días en territorio venezolano tras asumir el cargo en reemplazo de Laura Dogu.

En un mensaje en sus redes sociales, celebró su llegada a territorio venezolano, asegurando que junto a su equipo continúa implementando el plan de tres fases previsto por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

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“Ya son cinco días aquí y todos nuestros esfuerzos están enfocados a seguir obteniendo resultados que impulsen el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario Marco Rubio”, dijo en un video en el que mencionó las reuniones con altos representantes de las autoridades interinas del régimen chavista que están en el poder.

Según dijo, todos esos encuentros han sido esenciales para avanzar el plan de las tres fases.

“Agradezco a los caraqueños que he conocido por su cálida bienvenida (...) seguimos implementado las tres fases, en especial, la recuperación económica. Seguimos con Venezuela”, añadió.

Barrett fue seleccionado por el secretario de Estado, Marco Rubio, para avanzar con “el plan de tres fases de la Casa Blanca” en Venezuela tras la captura de Maduro.

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Mediante una declaración emitida el miércoles 15 de abril, Dogu anunció en un comunicado a Barrett como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. En el texto, la diplomática norteamericana detalló que John Barrett llegará próximamente a territorio venezolano para ocupar su puesto, el cual dijo que era una “asignación temporal”.

Después de la captura de Maduro el 3 de enero en una operación especial de Washington, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país.

Según la Administración republicana, Washington tiene un plan de tres fases para Venezuela. Así lo confirmó el secretario Rubio en ese entonces, argumentando que se buscará estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano.

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