Sábado, 07 de marzo de 2026
Sábado, 07 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán anuncia que no atacará a países vecinos, salvo que lancen ofensivas desde su territorio

marzo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Masoud Pezeshkian | Foto AFP
Sobre las peticiones de Trump al régimen de Irán, Pezeshkian señaló que “se llevarán a la tumba sus sueños de que nos rindamos incondicionalmente”.

El nuevo líder del régimen de Irán, Masoud Pezeshkian, anunció este sábado que el Consejo de Liderazgo Temporal de Irán tomó la decisión de no seguir atacando a países vecinos.

En un video difundido, Pezeshkian, dijo “ayer el Consejo de Liderazgo Temporal aprobó que no habrá más ataques contra países vecinos ni lanzamiento de misiles, a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”.

Enfatizó que “no tenemos intención de agredir a los países vecinos. Como he dicho muchas veces, ellos son nuestros hermanos. Debemos trabajar juntos en la región para mantener la paz y la estabilidad”.

Recalcó que “bajo la guía de nuestro liderazgo, se informó a las Fuerzas Armadas que a partir de ahora no deben atacar ni lanzar misiles en contra países vecinos, a menos que desde esos países se lleve a cabo un ataque contra nosotros”.

Respecto a tensiones en la región, Pezeshkian dijo que es un tema que “debemos manejarlo a través de la diplomacia, no mediante conflictos con los países vecinos”.

Por otro lado, acerca de la petición del presidente Trump al régimen de Irán sobre su “rendición total”, Pezeshkian dijo que “se llevarán a la tumba sus sueños de que nos rindamos incondicionalmente”.

En esas mismas declaraciones, el embajador de Irán en Londres, Sayed Ali Mousavi, aseguró este sábado a la BBC que si “la agresión continua, no hay duda de que nos defenderemos”.

“Si quieren utilizar esas bases militares, aunque no queremos hacerlo, no hay duda de que nos defenderemos”, concluyó.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones de Estados Unidos en la región del Medio Oriente y ha alcanzado objetivos en países como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Irak.

