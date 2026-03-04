NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Edmundo González

Edmundo González afirmó antes de cirugía a la que será sometido que continúa "coordinando" con María Corina Machado lo que está por venir para Venezuela

marzo 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela - Foto: AFP
González Urrutia dejó claro que Machado no regresará sola a Venezuela.

Este miércoles, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, por medio de sus redes sociales expresó su agradecimiento a todos aquellos que han estado pendientes de su estado de salud.

González también informó que desde hace un tiempo viene adelantando trabajo en conjunto con la líder democrática María Corina Machado, para lo que “está por venir para Venezuela”.

“Quiero empezar agradeciendo todos los mensajes de afecto que me han enviado, en verdad muchas gracias, todo está bien”, señaló.

Asimismo, comunicó que este jueves 5 de marzo será sometido a una intervención quirúrgica, por medio de la cual repararán “un hueso roto”. Este procedimiento médico estará a cargo de un equipo médico conformado por médicos venezolanos y españoles en quienes tiene plena confianza.

De igual manera, dejó claro que la líder democrática María Corina Machado no regresará sola a Venezuela y que en su diálogo constante con ella han ido “coordinando y alineando” lo que viene para su país.

“Estos días he estado conversando mucho con María Corina, estamos trabajando, coordinando y alineando todo lo que viene para Venezuela; como dicen, ella no vuelve sola, este es un esfuerzo de equipo que honra la gesta cívica del 28 de julio”, expresó.

Cabe resaltar que el pasado 1 de marzo, la también Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció a los venezolanos que, tras adelantar encuentros importantes en los Estados Unidos, regresará a su país para desarrollar la hoja de ruta que tienen establecida para la transición democrática y la libertad de la nación caribeña.

“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela, quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, trabajar juntos y garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible (...= Preparémonos, viene una gran tarea, la libertad se acerca”, manifestó Machado.

