“Me llega un mensaje en este momento que me dice que debo ir a un refugio”: Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel

El Mayor de la reserva Roni Kaplan, portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, hablaba en vivo con NTN24 cuando llegó a su celular un mensaje por parte de los superiores que le pedían resguardarse ante la posibilidad de un ataque armado.

“Me llega un mensaje que dice que, en mi zona, entre Jerusalem y Tel Avid, tengo que mejorar mi posición e ir a un refugio, debo estar resguardado en un minuto y medio desde que suenen las sirenas, así como toda la población israelí”, dijo Kaplan al momento en que le llegó el mensaje en plena entrevista.

Antes de esto, habló sobre el ataque perpetrado entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán: “Ayer, en una operación histórica, sin precedentes y conjunta entre EEUU e Israel eliminamos al principal arquitecto del terror en el mundo como lo era el líder supremo Alí Jameneí. Esto no es solo justicia para el pueblo iraní que sufrió de su opresión, sino también para los miles de inocentes del todo el mundo que fueron asesinado por las redes terroristas que él construyó”.

“Estamos fuertes en la defensa y en el ataque y estamos llevando a cabo esta operación con un objetivo claro: que el régimen iraní nunca llegue a representar una amenaza existencial para el estado de Israel”, complementó el experto.