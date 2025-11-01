NTN24
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro pide la nacionalidad a opositores venezolanos por apoyar el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Ministerio del Interior del régimen madurista hizo la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El régimen madurista en los últimos meses ha aumentado la persecución contra líderes opositores que han manifestado su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El Ministerio del Interior del régimen, Diosdado Cabello, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) el retiro de la nacionalidad a Yon Goicohea por, según afirma el comunicado, pedir la invasión militar del país.

Goicoechea, reconocido líder estudiantil y quien fue preso político del régimen, actualmente había pedido a la comunidad, especialmente a Washington, su apoyo político, diplomático y militar para que Nicolás Maduro abandone el poder.

Cabe recordar que hace una semana el líder del régimen anunció que le pidió al TSJ la misma medida contra Leopoldo López por sus comentarios sobre el despliegue militar estadounidense.

Por su parte, Cabello, concluyó que “las autoridades competentes, Cancillería y SAIME, procederán a tomar las medidas administrativas correspondientes”.

Cabe recordar que Washington inició una campaña de ataques dirigida a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico a principios de septiembre, que ha dejado al menos 62 muertos y 14 barcos y un semisumergible destruidos.

Asimismo, Trump declaró que autorizó a la CIA para ejecutar operaciones dentro del territorio venezolano, además de que anticipó ataques terrestres para detener al Cartel de los Soles, al que vincula directamente con Maduro, quien tiene una recompensa de 50 millones de dólares sobre su cabeza.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Opositores venezolanos

Nacionalidad

Derechos Humanos

Despliegue militar de Estados Unidos

