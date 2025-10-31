"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

En entrevista con La Noche de NTN24, el asesor de seguridad Eduardo Hurtado, el consultor de seguridad Hugo Acha, y el opositor venezolano en el exilio César Pérez Vivas analizaron la situación en América tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra carteles de la droga, lo que ha avivado la tensión con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a quien Washington acusa de ser cabeza del Cartel de los Soles.

La tensión en la región incrementó con reportes de la prensa norteamericana que indicaron que existen planes avanzados para atacar objetivos militares en Venezuela relacionados con el narcotráfico, aunque el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que no tiene intención de atacar a dicho país.

Hurtado, quien también es un militar estadounidense retirado, explicó que "si va a ocurrir algo, a lo mejor van a utilizar el factor sorpresa".

"Debemos recordar que en Irán no se anunció, dijeron que dentro de siete días vamos a ver, vamos a conversar y a los tres días atacaron", comentó.

En el caso de que llegara a materializarse alguna operación, el analista argumentó que los objetivos serían "blancos específicos, estratégicos que tienen que ver directamente contra el narcotráfico o el narcoterrorismo", por lo que descartó ataques a sitios civiles.

Por su parte, el consultor de seguridad Hugo Acha se refirió al alcance de las capacidades militares de Estados Unidos contra el narcotráfico.

En ese contexto, argumentó que reclasificar las organizaciones de crimen transnacional como terroristas de alcance global ha otorgado al Ejecutivo estadounidense "todos los medios disponibles para neutralizar o eliminar" lo que se considera como la principal amenaza para el país y a la vida de sus ciudadanos.

"El Cartel de los Soles es una de las organizaciones más peligrosas", afirmó.

A su turno, César Pérez Vivas comentó: "Los venezolanos deseamos el fin de la dictadura, la salida de Nicolás Maduro, y en ese sentido todos estamos a la expectativa de cómo la comunidad internacional va a lograr que Nicolás Maduro cese la usurpación, termine esta etapa mediante la cual se ha instalado por la fuerza de las armas en el ejercicio del poder".