Exentrenador de Colombia protagonizó enfrentamiento con aficionado que lo increpó tras la eliminación de su selección del Mundial 2026

El pasado martes se definieron los cupos directos al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones.

En total, 32 selecciones se quedaron con cupo directo a la cita orbital, mientras que seis más lo harán por medio del repechaje, cuatro de las cuales saldrán de Europa y dos más de manera intercontinental entre Asia, Oceanía, Sudamérica y África.

Tras la última jornada de las Eliminatorias de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), tres selecciones consiguieron cupo directo al Mundial por encima de Costa Rica y Honduras, que quedaron eliminadas sorpresivamente.

Curazao, Panamá y Haití accedieron a la cita orbital de manera directa por CONCACAF, mientras Surinam y Jamaica disputarán el repechaje.

No obstante, más allá de la confirmación de los clasificados, un entrenador colombiano fue protagonista de una pelea que mantuvo con un aficionado tras la eliminación de su selección del Mundial 2026.

Se trata de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien no pudo lograr la clasificación de El Salvador, selección a la que arribó para alcanzar el sueño mundialista.

El Salvador terminó cayendo en la última jornada ante Panamá por 3 a 0, aunque antes de dicho encuentro ya estaba eliminada con solo una victoria en los seis encuentros de la última fase.

En imágenes que han circulado en redes sociales se observa al exentrenador de la selección cafetera ingresando al hotel de concentración tras la dura derrota ante los panameños.

En ese instante, un aficionado salvadoreño lo increpa por los malos resultados de su selección, lo que desata la ira de ‘Bolillo’, quien se acerca para enfrentarlo.

Fue tan tenso el momento que sus asistentes tuvieron que separarlo para evitar una pelea a manos con el aficionado.

Finalmente, el entrenador antioqueño fue ingresado al hotel para evitar que la situación escalara.