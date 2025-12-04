Estados Unidos reitera que alerta de viaje a Venezuela está en nivel 4

La embajada de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela publicó en su cuenta en X la reafirmación de advertencia de viajes a ese país.

VEA TAMBIÉN Francia se suma a la lista de países que advierten sobre riesgos de viajar a Venezuela o

"Venezuela: La advertencia de viaje para Venezuela se mantiene en Nivel 4: No viajar. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido al alto riesgo de detención arbitraria, tortura durante detenciones, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, criminalidad, disturbios civiles y deficiente infraestructura de salud".

"Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que se encuentren en Venezuela que abandonen el país de inmediato".

La alerta se suma a la de países como Corea del Sur, Suiza, Alemania y Francia, quienes también recomiendan a sus connacionales evitar visitar Venezuela en medio de las tensiones entre el régimen de Maduro y la Casa Blanca.

VEA TAMBIÉN Estos son los cuatro estados de Venezuela a los que Corea del Sur prohíbe viajar o

El pasado 30 de noviembre el presidente Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Venezuela denunció la advertencia del presidente estadounidense como una "amenaza colonialista" a su soberanía.

Entre las aerolíneas que suspendieron sus operaciones con Venezuela figuran la española Iberia, Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam, la turca Turkish Airlines, la panameña Copa Airlines y la colombiana Wingo.