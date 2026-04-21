"Será mi última etapa en mi carrera": Hansi Flick habla de sus objetivos y su futuro con el Barça

El técnico del Barcelona de España, Hans Flick, dejó ver que se encuentra concentrado en revalidar el título de LaLiga en esta temporada, luego de haber quedado eliminado de la UEFA Champions League a manos del Atlético de Madrid en los cuartos de final.

Adicionalmente, el estratega alemán se refirió a su futuro como entrenador del conjunto catalán y sus objetivos a corto y largo plazo con el club español.

Flick, quien cuenta con un contrato vigente hasta junio de 2027, dejó ver su deseo de extender su vínculo con el Barcelona, más allá de la fecha establecida con la cual pondría marcar el final de su carrera como entrenador. Aunque indico que no es momento de hablar del tema, ya que se encuentra concentrado en el presente del equipo.

“Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera, pero no es el momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante", dijo el entrenador español en medio de la rueda de prensa previo al juego de la fecha 32 de LaLiga ante Celta de Vigo.

De acuerdo con Hans Flick, le gustaría dirigir al Barcelona “cuando el estadio esté acabado”, lo cual implicaría extender su vínculo por lo menos una temporada más. Esto teniendo en cuenta que la remodelación total del nuevo Camp Nou estará terminada en diciembre de 2027.

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Asimismo, pese a que los resultados no lo acompañaron en los cuartos de final de la Liga de Campeones, dejó ver que aún lo mantiene como uno de sus principales objetivos, pero es consciente de que para alcanzarlo es fundamental tomar las mejores decisiones en lo que respecta a refuerzos para la próxima temporada, donde le gustaría mezclar experiencia y juventud.

Hay dos cosas que me gustarían y una es esa: ganar la Champions. "Creo que podemos, tenemos un equipo fantástico y tenemos que tomar las decisiones adecuadas en el mercado de fichajes", dijo.

Hank Flick dejó ver que le apunta a su segundo título en LaLiga con el conjunto de los ‘blaugrana’: "Paso a paso, partido a partido. Rendir al máximo nivel. Hay que aprender de las derrotas del pasado. Veo y siento que podemos hacerlo”.

En cuanto al juego con el Celta de Vigo, el entrenador germano a cargo del Barça señaló que es uno de los encuentros que les “cuesta mucho”, por eso tiene claro que hay que “jugar al máximo nivel”, pues tiene claro que este partido comienza a marcar la recta final de una temporada, en la que el principal teniendo en cuenta su rendimiento, es la Liga de España.

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El juego entre el Barcelona y los ‘Celestes’ se llevará a cabo este miércoles 22 de abril desde las 2:30 p.m. hora Colombia.

Actualmente, el conjunto catalán es primero con 79 puntos, mientras que el Celta ocupa la sexta casilla con 44 unidades.