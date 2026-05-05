Gobierno de España anuncia que acogerá el crucero MV Hondius afectado por hantavirus en los próximos días

Este martes el Ministerio de Sanidad de España informó que, basado en el derecho internacional, recibirá en su territorio entre los próximos “3 o 4 días” el crucero MV Hondius afectado por hantavirus.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, acaba de solicitar al Gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius en las islas Canarias en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario”, indicó en un comunicado el Ministerio de Sanidad.

El barco bajo bandera neerlandesa, que partió el pasado 1 de abril de Ushuaia, sur de Argentina, para una expedición por el Atlántico, está fondeado desde el domingo 3 de mayo frente a Praia, la capital del archipiélago africano de Cabo Verde, actualmente con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Asimismo, dejaron claro que actualmente, tanto el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades como el propio Cabo Verde se encuentran adelantando “un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia”.

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El resto de los tripulantes de crucero se desplazarán en la embarcación hasta las Islas Canarias, a donde se espera llegar “en un plazo de 3 o 4 días”, en puerto aún por confirmar.

"Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países", añadió en un comunicado.

En ese sentido, dejo claro que, por medio de un protocolo entre la OMS y el ECDC, la atención y los traslados “se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario”.

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De igual manera, el Ministerio de Sanidad de España indicó que la Organización Mundial de la Salud “explicó que Cabo Verde no puede realizar esta operación” y en ese sentido “las islas Canarias son lo más próximo en las capacidades necesarias”.

Por último, expresaron que España se encuentra en “obligación moral y legal de personas auxiliares”.