"Trabajar en Venezuela no garantiza vivir": el mensaje de Edmundo González dirigido a sus compatriotas en el Día del Trabajo

Este viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia envió un mensaje a sus compatriotas en medio de las precariedades salariales que viven y han enfrentado durante las últimas décadas por culpa de un régimen represor.

Por medio de sus redes sociales, González Urrutia fue crítico del aumento del salario anunciado el pasado 30 de abril por parte de la dictadura chavista, ahora a cargo de Delcy Rodríguez.

“A ti que recibes un salario que no alcanza y tienes que rebuscarte para que tus hijos coman y aun así te hablan de incremento responsable como si el salario fuera un favor y no un derecho”, señaló el presidente electo de Venezuela.

Para Edmundo, es claro que, aunque el “dinero circula, no le llega a quien trabaja”.

En medio de su mensaje enfatizó, que “Un país que castiga la organización, que debilita a sindicatos y gremios, no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública”.

Frente a estas acciones señaló que: “Trabajar en Venezuela no garantiza vivir y eso no es normal”.

Por último, dejo claro que su país, un pueblo de gente pujante, trabajadora y echada para adelante, merece mejores condiciones salariales que les permitan tener una calidad de vida “digna”, pero sobre todo un estado que garantiza que se cumplan los derechos.

“Trabajar no puede ser un sinónimo de sobrevivir, tiene que ser sinónimo de vivir con dignidad”, sentenció.

Cabe destacar que este viernes 1 de mayo, miles de venezolanos salieron a las calles y alzaron su voz de protesta contra el régimen chavista, luego de que este el pasado jueves anunciara el salario mínimo, el cual fue catalogado como un incremento precario, teniendo en cuenta que este no alcanza a cubrir las necesidades del hogar, como la canasta familiar.