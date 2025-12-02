Independiente Santa Fe presentó a su nuevo entrenador de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales de 2026

Este martes, en medio de una rueda de prensa, fue presentado el entrenador uruguayo, Pablo Repetto, como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe, equipo con el que estará vinculado por un año.

La presentación del estratega de 51 años estuvo a cargo del presidente del conjunto cardenal, Eduardo Méndez, quien señaló haber acertado en la elección del nuevo técnico de los “Leones”.

"Creemos que hemos hecho una muy buena selección y confiamos en que el profesor sabrá armar el equipo. Esperamos que dentro de muy poco tiempo pueda darnos las alegrías que queremos", indicó inicialmente el dirigente de la escuadra capitalina.

Por su parte, Pablo Repetto dejó ver la ilusión que le hace dirigir un equipo como Santa Fe, el cual cuenta con un reconocimiento a nivel internacional tras la distinción obtenida en el 2015, año en el que el equipo salió campeón de la Copa Sudamericana.

"Agradecer a los directivos por permitirme estar en unos equipos más grandes de América; ojalá que podamos, con el cuerpo técnico, devolverle la distinción del primer lugar. Queremos lograr objetivos importantes; esperemos estar a la altura de lo que es este club y que podamos cumplir los sueños que tienen todos los hinchas", expresó el estratega uruguayo en su presentación.

Pablo Repetto, quien dirigirá por segunda ocasión en el fútbol colombiano, tras su paso en el año 2024 por Atlético Nacional, dejó claro que buscará ser protagonista en cada una de las competencias que enfrentará en el 2026 con los “Leones”, tanto a nivel local como internacional, en el caso de la Copa Libertadores.

“Vamos a encarar todos los torneos con todo lo que tenemos para ganarlo”, indicó el técnico que, a partir del 9 de diciembre, una vez el equipo termine su participación en la Liga BetPlay 2025-II, comenzará a trabajar de manera oficial con el plantel.

Por su parte, Eduardo Méndez, presidente del conjunto Cardenal, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a la afición para que “se abone” y así poder sumar refuerzos que necesite el técnico Repetto para afrontar los compromisos del 2026.