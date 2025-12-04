NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Este es el color del año para 2026 que nombró Pantone y que "actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso"

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Paleta de colores - Canva
Paleta de colores - Canva
Nombrado "Cloud Dancer", la compañía aseguró que se trata de “un blanco sublime”.

Como es costumbre para diciembre, la empresa Pantone da a conocer el color que marcará tendencia para el nuevo año que se acerca.

Es por eso que este jueves 4 de diciembre dicha compañía, cuya función es plantear un sistema de lenguaje universal del color, anunció al tono “11-4201 Cloud Dancer” como Color Pantone del Año 2026.

o

Según una publicación en la página web de la compañía, se trata de “un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada”.

“PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un blanco ondulante impregnado de serenidad, fomenta la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, dando espacio a la innovación”, detalla la compañía.

o

En un post en Instagram, Pantone añadió que este color es “un alto blanco neutral cuya presencia aireada actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso”.

Además, es un color estructural clave cuya versatilidad proporciona un marco para el espectro cromático, permitiendo que todos los colores brillen.

En cuanto a paleta de colores, Pantone sugiere que los tonos pastel y neutros combinan perfectamente con Cloud Dancer, ofreciendo sutiles cambios de tonalidad matizados, agradables y discretos.

