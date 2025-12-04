EE. UU. aumenta la millonaria recompensa por uno de los jefes del Tren de Aragua

En la página oficial del U.S. Department of State, anunciaron el aumento de 5 millones dólares de la recompensa por información conducente al arresto y/o condena del líder de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua.

VEA TAMBIÉN El país que quiere reestablecer la pena de muerte y también castigar las prácticas homosexuales o

Se trata de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, de 37 años, alias “Jhovanni San Vicente” o “viejo viejo”, quién es considerado “líder de alto rango” por los delitos de conspiración para cometer crimen organizado transnacional, incluidos el tráfico de narcóticos, trata de personas y tráfico de armas.

De acuerdo con el comunicado, Mosquera es el primer miembro de Tren de Aragua en aparecer en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, es el encargado de dirigir las operaciones globales del tráfico de drogas y financieras de TdA.

Cabe recordar que, en enero, Mosquera fue imputado en el Distrito Sur de Texas por conspiración para el tráfico internacional de cocaína. En abril de 2025, fue imputado nuevamente por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y por brindar apoyo material a una organización terrorista.

Adicionalmente, el 24 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento sancionó a Giovanni Vicente Mosquera Serrano. Ahora la OFAC ha añadido a la lista 11 sanciones más a objetivos afiliados a las redes narcoterroristas del Tren de Aragua.

VEA TAMBIÉN Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición" o

No obstante, en el comunicado se lee que “esta banda transnacional brutalmente violenta representa una amenaza criminal mortal para todo el hemisferio".

El Tren de Aragua es la estructura criminal “más poderosa de Venezuela”, según Insight Crime, su expansión se ha dado en Colombia, Perú y Chile. Finalmente, cabe recordar que el 20 de febrero, el secretario de Estado los designó como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.