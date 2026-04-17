Reveladora entrevista de la hija de Fidel Castro en NTN24: describió al dictador como un "padre ausente", lanzó advertencia a Díaz-Canel y destacó la presión de EE. UU.

La hija de Fidel Castro, Alina Fernández, rompió su silencio desde el exilio para analizar la situación actual de Cuba.

En medio de una entrevista exclusiva con NTN24, Fernández describió la isla como un país devastado por la guerra y lanzó una advertencia directa al régimen de Miguel Díaz-Canel.

"Cuando veas las barbas del vecino arder, ponlas tuyas en remol", declaró Fernández al ser consultada sobre qué le diría a Díaz-Canel si lo tuviera enfrente.

Con esta expresión popular, Fernández sugirió que el régimen debe tomar nota de la intervención radical en Venezuela y "reconocer que desgraciadamente perdieron su famosa batalla".

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Fernández, quien se autodefine como "una cubana, una mujer y una madre" antes que como "hija rebelde", sobrenombre que rechaza, abandonó Cuba en los años 90 hacia Estados Unidos, tras pasar por España.

“Ha resultado ser una lápida en mi vida, ya ni me defiendo contra eso. Pero definitivamente fue una elección de un título que a mí no me ha convenido nada y que no me gustó desde el principio”, aseguró.

En el plano más personal, Fernández también describió a Fidel Castro, como un padre ausente y marcado por el capricho.

Asimismo, recordó que los encuentros con su padre en la infancia eran frecuentes hasta que "un día desapareció" cuando "se le acabó el amor".

Sobre la presión de la administración Trump al régimen cubano, Fernández consideró que "es la primera vez que se le hace una presión así".

Además, destacó el rol del senador Marco Rubio, describiéndolo como "una persona con un interés personal y una pasión tremenda por que Cuba de una vez sea un país próspero como lo era en el 59, que era la segunda economía de Latinoamérica".

Fernández también criticó la postura histórica del Vaticano hacia Cuba, señalando que "ha pagado un precio muy alto" por mantener presencia en la isla.

Finalmente, manifestó su disposición a participar en una eventual transición: "Todos los exiliados, todos soñamos con volver a Cuba, con ayudar a reconstruir y con hacer lo que podamos", afirmó.