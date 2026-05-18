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Lunes, 18 de mayo de 2026
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Mundial 2026

No le alcanza para el debut: revelan que el crack de importante selección se perdería el primer partido del Mundial

mayo 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Futbolista lesionado - Foto EFE
Futbolista lesionado - Foto EFE
El jugador, descartado con su club desde el mes pasado, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo luego de marcar un gol desde el punto penal.

Un importante jugador se perderá el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA con su selección debido a una lesión que sufrió el mes pasado, según informó el medio digital de Estados Unidos propiedad de The New York Times, The Athletic.

Se trata del atacante Lamine Yamal, quien, de acuerdo con ese medio, se espera que no juegue en el partido inaugural de la selección España en el Mundial el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta debido a una lesión en el tendón de la corva, informada por el FC Barcelona a finales de abril.

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Yamal sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante un partido con el Barcelona el 22 de abril y quedó descartado para el resto de la temporada de su club. La lesión se produjo cuando marcó un gol desde el punto penal contra el Celta de Vigo.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador (…) se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", dijo el Barcelona en ese momento.

La publicación del club culé dejaba entrever que la figura de 18 años podría jugar el Mundial sin problemas, pero ahora es duda no solo en el primer partido de España, sino en el segundo contra Arabia Saudita el 21 de junio en Atlanta.

El tercer y último partido de España en el Grupo H se disputará el 26 de junio contra Uruguay en Guadalajara, México.

España, actualmente número 2 en la última clasificación mundial masculina de la FIFA, anunciará su plantilla de 26 jugadores para el Mundial el próximo lunes.

La emblemática selección europea ganó la Eurocopa 2024 en parte gracias a la contribución de Yamal, quien entonces tenía 16 años.

Como creador de juego ofensivo y goleador excepcional, Yamal suma seis tantos en 25 partidos con la selección española.

En 28 partidos de La Liga con el Barcelona, Yamal marcó 16 goles, y, en total, anotó 24 goles en 45 partidos en todas las competiciones.

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Por otro lado, Fermín López, compañero de Yamal en el Barcelona, no tuvo tanta suerte al quedar prácticamente descartado para la participación de España en el Mundial debido a una fractura en el pie derecho que requerirá cirugía.

El centrocampista sufrió una infortunada lesión este domingo durante la primera mitad del partido contra el Real Betis, que quedó 3 a 1 a favor del 'Azulgrana'.

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