En esta liga de las Américas la FIFA pondrá a prueba nueva regla del fuera de juego que tiene como objetivo potenciar el juego ofensivo

La Canadian Premier League (CPL) se convertirá en la primera competición profesional de fútbol en poner en marcha una prueba piloto oficial de la norma alternativa del fuera de juego durante la temporada 2026, anunció la liga en un comunicado emitido este martes.

La interpretación revisada, propuesta por el exentrenador del Arsenal y actual director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, tiene como objetivo potenciar el juego ofensivo y mejorar el ritmo de los partidos competitivos, añadió el comunicado.

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De acuerdo con el nuevo enfoque, un jugador atacante sólo será declarado en fuera de juego si existe un espacio claro, o "luz", entre el atacante y el defensor.

En ese sentido, y de acuerdo con la normativa propuesta, el atacante se considerará habilitado si cualquier parte de su cuerpo con la que se puede marcar gol está en línea con o por detrás del penúltimo defensor.

"Se trata de una prueba piloto importante", dijo Wenger sobre la aplicación de la norma en Canadá. "Al probar esta nueva interpretación en una competición profesional, podremos comprender mejor su impacto, incluso en lo que respecta a mejorar la claridad y la fluidez del juego y a promover el juego ofensivo", agregó.

La CPL señaló también que la prueba se llevará a cabo en estrecha colaboración con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que supervisará el marco de análisis y evaluación, al tiempo que trabajará con la Asociación Canadiense de Fútbol, o Canadian Soccer, para preparar a los árbitros, los jugadores y los clubes.

"Se trata de situar a la Canadian Premier League a la vanguardia de la innovación y de contribuir de manera significativa a la evolución global del juego", indicó a la prensa James Johnson, comisionado de la CPL y director ejecutivo del grupo Canadian Soccer Media & Entertainment.

Además de las pruebas sobre el fuera de juego, la CPL también introducirá medidas diseñadas por la FIFA y aprobadas por la Comisión Internacional de Fútbol Asociación (IFAB, por sus siglas en inglés).

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Entre esas medidas está el "sistema de revisión en vídeo" (FVS, por sus siglas en inglés), destinadas a reducir las pérdidas de tiempo y mejorar la eficiencia de los partidos.

Dicho sistema, cabe resaltar, se utilizó previamente en la Copa Mundial Masculina Sub-20 de 2025 en Chile.