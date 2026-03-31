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Martes, 31 de marzo de 2026
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Aviones de combate

Revelan que Italia le negó recientemente a Estados Unidos el uso de sus bases militares para operaciones en Medio Oriente

marzo 31, 2026
Por: David Esteban Pinzón
F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de EE. UU. - Foto X @CENTCOM
F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de EE. UU. - Foto X @CENTCOM
La primera ministra italiana mantiene estrechos vínculos con Trump pero se ha abstenido de adoptar una postura firme sobre los ataques contra el régimen iraní.

Este martes se conoció que Italia denegó la semana pasada el permiso para que aviones militares de Estados Unidos aterrizaran en la base aérea de Sigonella, en Sicilia, antes de dirigirse a Medio Oriente, debido a que Washington no había solicitado autorización previa al gobierno de Roma.

Según el diario Corriere della Sera, que fue el primero en informar acerca de la noticia, "algunos bombarderos" de Estados Unidos tenían previsto aterrizar en la base del este de Sicilia antes de volar hacia Medio Oriente, donde el Gobierno de Donald Trump e Israel llevan a cabo una serie de ataques contra el régimen de Irán.

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El informe no especificó cuándo debía aterrizar la aeronave, pero indicó que se denegó el permiso porque Estados Unidos no había solicitado autorización y no se había consultado a la cúpula militar italiana, tal como exigen los tratados que rigen el uso de las instalaciones militares de Estados Unidos en el país.

La fuente, que no estaba autorizada a hablar con los medios y prefirió permanecer en el anonimato, no especificó cuántas aeronaves estaban involucradas en los acontecimientos que habrían tenido lugar el viernes 27 de marzo.

"En relación con las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre el uso de bases militares, el gobierno reitera que Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directrices políticas establecidas por el gobierno ante el Parlamento", precisa un comunicado del gobierno.

El escrito añade que todas las solicitudes para utilizar las instalaciones "se examinan cuidadosamente, caso por caso" e indica que "no existen problemas críticos ni fricciones con los socios internacionales".

El gobierno de Italia dejó claro que "las relaciones con Estados Unidos, en particular, son sólidas y se basan en una cooperación plena y leal".

La noticia sobre la decisión de Italia se produce en un contexto de tensiones entre Washington y algunos de sus aliados europeos debido al conflicto desatado en Medio Oriente.

El lunes, España anunció el cierre de su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos implicados en los ataques contra el régimen de Irán, un paso más allá de su anterior negativa a permitir el uso de bases militares operadas conjuntamente.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido uno de los críticos más férreos de los ataques de Estados Unidos e Israel.

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Por el contrario, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantiene estrechos vínculos con el presidente Trump y hasta ahora se ha abstenido de adoptar una postura firme sobre los ataques contra el régimen iraní, aunque prometió buscar la aprobación parlamentaria si Washington solicita el uso de bases italianas.

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