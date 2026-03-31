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Martes, 31 de marzo de 2026
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Donald Trump

"Vayan al estrecho de Ormuz; vayan a buscar su propio petróleo": Trump reprocha a los países europeos por no unirse a los ataques contra el régimen de Irán

marzo 31, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
El mandatario norteamericano sugirió, además, que los países de la OTAN compren petróleo a Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que los países que no se han sumado a la guerra de Oriente Medio pero que están lidiando con la escasez de combustible deberían "ir a buscar su propio petróleo" en el estrecho de Ormuz.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que los países "que se negaron a involucrarse" deberían "tomar algo de valor, ir al estrecho y simplemente tomarlo", y agregó que Estados Unidos no los ayudaría.

A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡tómenlo!”, escribió el mandatario.

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“Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, agregó.

Minutos después, Trump reprochó a Francia ser "muy poco útil" en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Francia no autorizó que aviones con suministros militares dirigidos a Israel sobrevolaran su territorio. ¡Francia ha sido muy poco útil frente al 'carnicero de irán', que fue eliminado exitosamente!", escribió el jefe de estado.

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Cabe recordar que desde que iniciaron los ataques, el pasado 28 de febrero, de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, Washington no ha recibido el apoyo que esperaba principalmente de los países de la OTAN.

Esto ha provocado que el mismo Trump critique duramente la permanencia de Estados Unidos en la alianza militar.

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