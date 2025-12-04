Revelan video del momento en que un policía abrió fuego contra los delincuentes que robaron y asesinaron a un creador de contenido en Bogotá

El pasado martes 2 de diciembre se reportó una balacera al norte de Bogotá que cobró la vida del creador de contenido, el barranquillero Jean Claude Bossard, quien se resistió a un asalto y los delincuentes le dispararon, causándole la muerte.

De acuerdo con declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, recogidas por el diario El Tiempo, el hecho se presentó cuando el hombre de 29 años fue interceptado por dos delincuentes en una motocicleta, quienes buscaban quitarle el celular, la víctima no se dejó y empezó a forcejear con uno de los ladrones, quien terminó dándole dos disparos en el pecho y Bossard murió en el acto.

"Estas personas habían intentado hurtar a este joven y la reacción policial ataca a uno y captura al otro, incautando el arma de fuego y la motocicleta en la que se desplazaban los delincuentes", detalló la Policía.

Ahora, se conoció el video del momento en que un policía, quien patrullaba el lugar de los hechos en una bicicleta, reaccionó al tiroteo y sacó su arma de dotación abriendo fuego contra los asaltantes que intentaron escapar en una motocicleta.

En las imágenes se observa la pronta reacción del uniformado, quien desenfundó su arma porque el parrillero de la moto lo apuntó y en su defensa disparó, dando de baja a uno de ellos e hiriendo al otro, quien se recupera en un hospital y está a disposición de las autoridades.

Jean Claude Bossard, de 29 años, era creador de contenido y en su cuenta de Instagram, donde tenía más de 2.300 seguidores, solía compartir contenido sobre motocicletas.

"Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá. Le he pedido a Seguridad Bogotá y a la Policía Bogotá que avancemos más en la prevención del delito, pues no podemos seguir reaccionando", dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.