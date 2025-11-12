NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Los expresidentes que participaron en el evento fueron: Álvaro Uribe Vélez de Colombia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga de Bolivia, José María Aznar de España y Jamil Mahuad de Ecuador.

Esta semana comenzó la décima edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, en la que la directora de NTN24, Claudia Gurisatti, moderó el panel del evento en el que participaron expresidentes de Iberoamérica.

En el foro, que se llevó a cabo en el Miami Dade College, se trataron temas como crisis geopolítica, narcoterrorismo, la liberación de Venezuela y el fortalecimiento de la democracia en la región.

Los expresidentes que participaron en el panel ‘Crisis geopolítica global, bases posibles para un nuevo pacto democrático en América Latina’ fueron: Álvaro Uribe Vélez, de Colombia; Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de Bolivia; José María Aznar, de España; y Jamil Mahuad, de Ecuador.

Lo primero a lo que se refirieron los exmandatarios fue a los diferentes conflictos en el mundo y cómo influye la administración Trump en ellos.

José María Aznar aseguró que el mundo que se conocía después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría “se ha terminado”.

“Ha sido sustituido por un mundo en el que prevalece la guerra de poderes que desafían el poder hegemónico de los Estados Unidos y el poder occidental, que son China, Rusia, Irán y Corea del Norte, con la ruptura de la globalización”, añadió.

Además señaló que la revolución tecnológica y la inteligencia artificial también han influido en el cambio de la humanidad actualmente.

‘Tuto’ Quiroga expresó que quiere que la gente entienda el momento que se está viviendo en la región porque “las semanas que vienen van a ser determinantes y trascendentales para la historia y el futuro de la región”.

Y habló sobre el despliegue militar en el Caribe señalando que “se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”.

Y agregó: “si las cosas cambian en Venezuela, después llega a Nicaragua y Cuba también va a ser libre”.

A su vez, el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, comentó durante su intervención que: “Venezuela, Nicaragua y Cuba deben volver a la democracia”.

Y añadió que también hay que buscar la manera de construir “una democracia que funcione”.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, por su parte, señaló: “la soberanía la pierden los Estados cuando a pesar de que se mantienen en el poder formal, el poder real lo determinan los criminales”.

Y aseveró que la soberanía “se defiende no solo con fuerzas internas, sino con la ayuda internacional”.

