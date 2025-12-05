NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Narcotráfico

Colombia rechaza las "operaciones extraterritoriales sin autorización" tras ataques de Estados Unidos en operaciones contra el narcotráfico

diciembre 5, 2025
Por: Natalya Baquero González
Canciller colombiana Rosa Villavicencio - Foto: AFP
La encargada de la cartera de Relaciones Exteriores reiteró que el “diálogo” es una de las mejores formalidades diplomáticas para resolver conflictos.

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, le salió al paso a los más recientes comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en medio de su intervención y lucha contra el narcotráfico en la región no descartó ejecutar acciones en Colombia.

“En nombre del gobierno y del pueblo de Colombia rechazo de manera firme y categórica cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano bajo el pretexto que sea”, expresó la encargada de la cartera de Relaciones Exteriores.

La ministra afirmó que ningún estado puede intervenir dentro de otro con “acciones armadas en territorio de otro sin su consentimiento expreso”, ya que esto implicaría la “violación de la carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales que sostiene la paz y la estabilidad internacional”.

Ante las operaciones militares en aguas del Caribe y el Pacífico por parte de Estados Unidos, en las que han muerto más de 80 personas, la canciller indicó que esta situación ha desatado “una profunda preocupación”, debido a la normalización de las “operaciones extraterritoriales sin autorización”.

Para la encargada de la cartera de Relaciones Exteriores, estas acciones alteran la paz y tranquilidad que caracteriza a la región.

“El deber de resolver controversias por medios pacíficos no son simples formalidades diplomáticas, son jurídicas y vinculantes para todos los estados, para todos los estados sin excepción”, ratificó Rosa Villavicencio.

Asimismo, y como lo ha hecho en reiteradas ocasiones el gobierno del presidente Gustavo Petro, una vez más la canciller señaló que “Colombia ha enfrentado el flagelo del narcotráfico con rigor, sacrificio y con un enfoque integral. Somos un país que ha cumplido con sus responsabilidades, que ha cooperado con la comunidad internacional y que ha asumido los costos materiales de esa lucha”.

Esto en respuesta a las declaraciones del mandatario estadounidense, quien hace unos días indicó que “Colombia tiene plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos”.

“El territorio colombiano no será jamás escenario de acciones armadas sin consentimiento del Estado colombiano; nuestra nación defenderá siempre su soberanía”, expresó la ministra de Relaciones Exteriores ante una posible intervención de los EE. UU. en Colombia.

“Colombia hace un llamado fraterno y urgente a los países de América Latina y el Caribe para actuar con unidad y firmeza en defensa de nuestra región como zona de paz”, sentenció.

