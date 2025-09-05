NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Muerte

Revelaron la verdadera causa de muerte del cuidador de la muñeca Annabelle

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Los resultados de la autopsia indicaron que Dan Rivera falleció de manera natural.

El pasado 13 de julio, las autoridades de Pensilvania (Estados Unidos) confirmaron el fallecimiento de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle, a sus 54 años.

De acuerdo con un informe publicado el 16 de julio por la Policía Estatal de Pensilvania, el hombre fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Straban Township, condado de Adams.

En su primer informe, las autoridades señalaron que "fue descubierto por el personal del hotel" y "no se observaron elementos inusuales o sospechosos en la escena".

o

Tras días del deceso, se reveló la verdadera causa de muerte del investigador paranormal, quien estaba realizando una gira en la que mostraba a la muñeca que ha servido de inspiración de varias películas de terror.

Según los resultados de la autopsia, Dan Rivera falleció de manera natural y debido a problemas cardíacos que venía padeciendo desde hace algún tiempo.

La muerte de Rivera alimentó las teorías sobre una supuesta relación con la "maldición" de la muñeca, pues ocurrió mientras participaba en la gira Devils on the Run, dedicada a la exhibición de Annabelle.

o

No obstante, las autoridades dejaron claro que la muñeca no estaba en la habitación del hotel y que no se encontró ningún otro objeto extraño ni signos de violencia.

El juguete lo asocian desde hace décadas con supuestos fenómenos paranormales, además, es conocida por inspirar la franquicia cinematográfica El conjuro.

En Estados Unidos, la muñeca es conocida como Raggedy Ann, que expertos relacionan con supuestas apariciones en 1970 después de ser entregada a una estudiante de enfermería de Connecticut llamada Donna.

Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales que inspiraron la saga de 'El Conjuro', afirmaron que la muñeca mostraba comportamientos "aterradores".

