NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Luna

Sobrevuelo de tripulación de la NASA explorará el misterioso lado de la Luna que jamás ha podido ser visto desde la Tierra

enero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Simulación de vista de la Tierra desde la Luna - Foto de referencia Canva
Astronautas a bordo de la nave espacial Orion analizarán y fotografiarán la superficie lunar en esa enigmática zona para obtener datos que serán útiles en próximas misiones.

Durante un sobrevuelo de la tripulación NASA Artemis II, cuatro astronautas explorarán un lado de la Luna que nunca ha podido ser visto desde la Tierra y recolectarán información "fundamental" para futuras misiones, informó este viernes la agencia espacial estadounidense.

La misión durará alrededor de 10 días en los que los astronautas, además de ser enviados a la región del Polo Sur de la Luna, sentarán las bases para futuras misiones tripuladas a Marte, un destino sobre el que la NASA ha acrecentado su interés en los últimos años.

Artemis II también se convertirá en la primera tripulación en poner a prueba la nave espacial Orión de la NASA en el espacio. Ese vehículo tripulado de exploración está equipado con paneles solares, un sistema de acoplamiento automatizado e interfaces de cabina de cristal modeladas a partir de las utilizadas en el avión comercial Boeing 787 Dreamliner.

La investigación científica lunar se dará mientras Orion vuela a unos 6.400 a 9.660 kilómetros de la superficie lunar, desde donde la Luna se verá del tamaño de "una pelota de baloncesto sostenida con el brazo extendido y ofrecerá una oportunidad única para hacer observaciones científicas", según la NASA.

Mientras la nave espacial viaja por aquel enigmático lado de la Luna, los astronautas tomarán fotos y analizarán las características geológicas de la superficie lunar, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava.

"Artemis II es una oportunidad para que los astronautas pongan en práctica las destrezas científicas lunares que han desarrollado durante su entrenamiento", dijo Kelsey Young, líder de ciencia lunar de Artemis II en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, citada por la NASA.

"También es una oportunidad para que los científicos y los ingenieros en el control de la misión colaboren en tiempo real durante las operaciones, aprovechando los años de pruebas y simulaciones que nuestros equipos han llevado a cabo juntos", agregó, en referencia con las múltiples capacitaciones recibidas por los astronautas en lugares de la Tierra similares a la Luna.

Los primeros seres humanos en ver a una distancia considerable el lado lejano de la Luna, serán los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

La agencia espacial estadounidense adelanta, sin embargo, que es posible que los astronautas observen los destellos de luz de las rocas espaciales que chocan con la superficie y que serían pistas para conocer la frecuencia con la que la Luna recibe impactos, así como polvo flotando sobre el borde de la Luna, que constituye "un fenómeno misterioso que los científicos desean entender".

