NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Estados Unidos

Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis - AFP
Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis - AFP
La ciudad es escenario de protestas desde la semana pasada tras la muerte de una mujer estadounidense de 37 años a manos de uno de sus agentes.

Donald Trump amenazó este jueves con desplegar militares en Mineápolis, donde las protestas por la actuación de los agentes de migración aumentaron después de que un miembro del ICE hiriera de bala a un hombre de nacionalidad venezolana.

La ciudad del norteño estado de Minnesota es escenario de protestas contra el servicio de migración desde la semana pasada por la muerte de una mujer estadounidense de 37 años a manos de uno de sus agentes.

La ira de la población aumentó después de que un agente del ICE hiriera de bala a un venezolano el miércoles.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que sólo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional", que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional, declaró Trump en la red Truth Social.

o

El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del ICE en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

"Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.

Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.

o

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado deportaciones masivas de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña.

"Entendemos que hay enojo (...). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato", escribieron las autoridades de esa ciudad en la red social X.

O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles movilizó a una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Migrante

ICE

Protestas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

20 años de una foto histórica: el día que María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Actualidad

Ver más
Machu Pichu - Foto de referencia Canva
Perú

Reportan un muerto y 40 heridos por el choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu, Perú

Policía colombiana / @PoliciaColombia
Colombia

Reconocida influencer colombiana murió tras un accidente de tránsito en Medellín

Fotos: Gabriel Rodríguez
Represión en Venezuela

"Soy inocente, no soy ningún terrorista": habla la tía del primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Machu Pichu - Foto de referencia Canva
Perú

Reportan un muerto y 40 heridos por el choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu, Perú

Policía colombiana / @PoliciaColombia
Colombia

Reconocida influencer colombiana murió tras un accidente de tránsito en Medellín

Actor Carlos Villagrán y un joven fanático - Fotos: X
Carlos Villagrán

"Calma, generación de cristal": fans de Carlos Villagrán (Kiko) apoyan a su ídolo, luego de que el actor llamara en son de broma 'Ñoño' a un niño seguidor

Fotos: Gabriel Rodríguez
Represión en Venezuela

"Soy inocente, no soy ningún terrorista": habla la tía del primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay

Estados Unidos suspende uno de sus programas de visas tras ataque en Universidad de Brown - AFP
Estados Unidos

Estados Unidos suspende uno de sus programas de visas tras ataque en Universidad de Brown

Reunión de los colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
Granko Arteaga

Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela, reaparece en reunión con Diosdado Cabello tras la captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre