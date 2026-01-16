Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis

Donald Trump amenazó este jueves con desplegar militares en Mineápolis, donde las protestas por la actuación de los agentes de migración aumentaron después de que un miembro del ICE hiriera de bala a un hombre de nacionalidad venezolana.

La ciudad del norteño estado de Minnesota es escenario de protestas contra el servicio de migración desde la semana pasada por la muerte de una mujer estadounidense de 37 años a manos de uno de sus agentes.

La ira de la población aumentó después de que un agente del ICE hiriera de bala a un venezolano el miércoles.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que sólo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional", que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional, declaró Trump en la red Truth Social.

VEA TAMBIÉN "Tienen miedo de que se les caiga el negocio": Eric Rojo sobre organizaciones criminales mexicanas que estarían ofreciendo dinero por atacar agentes de ICE o

El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del ICE en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

"Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.

Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.

VEA TAMBIÉN “Apoye a ICE mientras continúan protegiendo y defendiendo nuestra patria”: video muestra el intenso operativo de deportaciones masivas en Estados Unidos o

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado deportaciones masivas de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña.

"Entendemos que hay enojo (...). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato", escribieron las autoridades de esa ciudad en la red social X.

O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles movilizó a una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.