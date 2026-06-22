Secretario de Guerra de EE. UU. se dirige a De la Espriella: "revitalizaremos la alianza militar entre nuestros países"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, felicitó este lunes al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Hegseth se refirió al triunfo del abogado de profesión.

"Felicitaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella 'El Tigre' por su histórica victoria en Colombia", dijo Hegseth.

Asimismo, el funcionario del gobierno Trump, acotó: "Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narco-terroristas que azotan nuestro hemisferio".

El pasado domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, el ‘outsider’ Abelardo de la Espriella resultó ganador de dicha ronda presidencial al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

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En el balotaje desde este domingo, De la Espriella obtuvo casi 13 millones de votos y se impuso por un corto margen sobre su rival.

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De La Espriella, reconocido por su trabajo como abogado, creció rápidamente en las encuestas desde que el 17 de julio de 2025 anunció que quería convertirse en presidente al presentar su candidatura al comité de firmas ante la Registraduría.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomará posesión del cargo el próximo viernes 7 de agosto de 2026.