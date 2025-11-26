NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Oposicion venezolana

¿Qué tipo de transición habría en Venezuela ante eventual caída del régimen de Maduro?

noviembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El reconocido opositor venezolano Urruchurtu se refirió en La Mañana de NTN24 a la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales de la oficina de la líder democrática María Corina Machado y del Partido Vente Venezuela, quien estuvo asediado en la embajada argentina en Caracas, explicó en el programa La Mañana de NTN24 qué tipo de transición habría en Venezuela ante una eventual caída del régimen de Nicolás Maduro.

La presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano se ha intensificado en los últimos días con el despliegue militar en el Caribe que busca combatir la problemática generada por los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles, designado organización terrorista extranjera por Washington, que a su vez asegura es liderada por Maduro.

o

"Las opciones del régimen dependen de ellos mismos, claramente hay múltiples opciones allí, pero todas, y para nosotros además es clarísimo y lo hemos dicho reiteradamente, pasa por una simple cosa: se tienen que ir, tienen que abandonar el poder. Ya los venezolanos lo decidieron", dijo Urruchurtu.

El opositor reiteró que "lo mínimo que puede pasar es que sencillamente ocurra una transición" y precisó que el tipo de cambio en el país será decidido por Maduro ante la presión que la administración Trump intensifica cerca de las costas de Venezuela.

"Al final es el régimen el que tiene que decidir cómo lo hace, si lo quiere hacer por las buenas, si lo quiere hacer por las malas. Evidentemente por las malas tendrá consecuencias y por las buenas también, pero en cualquier caso para nosotros no hay posibilidad distinta a la de la libertad de Venezuela", expresó Urruchurtu.

o

El régimen de Maduro, cabe resaltar, no ha atendido las advertencias de Estados Unidos y el lunes calificó de "ridícula" la designación del Departamento de Estado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Temas relacionados:

Oposicion venezolana

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Gobierno de Donald Trump

