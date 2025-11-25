"Hasta le roban los medicamentos en el penal": activista venezolana narra en drama que vive su madre, privada de libertad por el régimen de Maduro

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

En el marco de esta conmemoración, vale decir que en Venezuela hay 182 mujeres presas por motivos políticos, según denuncias recientes de activistas y ONGs como Sairam Rivas y Foro Penal.

De acuerdo con la información de estas organizaciones, estas mujeres viven en condiciones degradantes, hacinamiento y han sufrido desapariciones forzadas y otras formas de violencia.

A propósito, Heidy Rodríguez, activista política venezolana cuya madre, María Elba Delgado de Rodríguez, fue detenida y encarcelada por las autoridades como represalia y mecanismo de persecución política, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Tiene casi once meses presa... Mi mamá no tiene nada que ver con nada (de política). Se ensañaron horrible, la golpearon, la desnudaron, estuvo desaparecida tres días, no le daban comida e infinidades de cosas más”, expresó la entrevistada.

Mi mamá se encuentra recluida en un penal en Los Teques, ella sufre de hipertensión severa isquémica. Hasta le roban los medicamentos en el penal”, agregó.

Al 24 de noviembre de 2025, la ONG Foro Penal reporta un total de 887 presos políticos en Venezuela. La cifra fluctúa constantemente debido a nuevas detenciones y algunas liberaciones esporádicas.

Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal y Human Rights Watch (HRW), denuncian que las detenciones arbitrarias y la persecución por motivos políticos son prácticas sistemáticas en la nación caribeña.