Rodeada de lujos y excentricidades: así vivía la sobrina del general del régimen iraní Qasem Soleimani en Estados Unidos

Hamideh Soleimani Afshar, sobrina del fallecido general del régimen iraní Qasem Soleimani, quien falleció durante un ataque en Irak en enero de 2020, mantenía una vida de lujos y excentricidades antes de ser detenidas por agentes federales de Estados Unidos.

La vida de lujo era un patrón común: viajes en helicóptero, hoteles en Las Vegas, playas en Miami y fiestas con champán. Su hija, Sarinasadat Hosseiny, seguía el mismo estilo de vida, compartiendo fotos en piscinas, con bikinis y tatuajes a la vista, y viajes constantes.

Afshar llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y obtuvo asilo en 2019. Posteriormente accedió a la residencia permanente, al igual que su hija.

Sin embargo, este fin de semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, le revocó el estatus de residente permanente a Hamideh como también a su hija.

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Ambas fueron arrestadas por agentes federales y se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a la espera de deportación.

Según el Departamento de Estado, durante su estancia en Estados Unidos, Afshar promovió la propaganda del régimen iraní, celebró los ataques contra soldados e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio y elogió al nuevo Líder Supremo iraní.

“Según informes de prensa y sus propios comentarios en redes sociales, Soleimani Afshar es una ferviente defensora del régimen totalitario y terrorista de Irán”, indicó.

Asimismo, denunció a Estados Unidos como el “Gran Satán” y expresó su apoyo incondicional al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización considerada terrorista.

“Afshar Soleimani difundió esta propaganda a favor del régimen terrorista iraní mientras disfrutaba de un estilo de vida lujoso en Los Ángeles, como lo demuestran sus frecuentes publicaciones en su cuenta de Instagram, recientemente eliminada”, agregó el Departamento de Estado.

Además de la revocación del estatus de residente permanente legal de Hamideh Soleimani Afshar y su hija, al esposo de Afshar también se le ha prohibido la entrada a los Estados Unidos.

El secretario Rubio también revocó la residencia legal de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijan, y de su esposo, Seyed Kalantar Motamedi.

“Tanto Ardeshir-Larijani como Motamedi ya no se encuentran en Estados Unidos y tienen prohibida la entrada al país”, informaron las autoridades de ese país.