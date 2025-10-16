NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Rodrigo Paz y Jorge Quiroga dieron el cierre oficial a sus campañas de cara a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Bolivia

octubre 16, 2025
Por: Natalya Baquero González
Este 19 de octubre, Bolivia volverá a las urnas para elegir su próximo mandatario; el país volverá a ser gobernado por un político de derecha después de 20 años.

Tras casi dos meses de arduo trabajo por varias regiones del país, los candidatos por la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga cerraron sus campañas de cara a los comicios que se llevarán a cabo este próximo domingo.

Con propuestas diferentes en actos públicos, los políticos enviaron sus últimos mensajes al pueblo boliviano para que acuda este 19 de octubre a las urnas y elija al sucesor de Luis Arce, quien será el encargado de restaurar la economía de un país que se encuentra en crisis, reflejada en los altos índices de la inflación.

El expresidente e ingeniero Jorge “Tuto” Quiroga, quien ha basado su campaña en recuperar la estabilidad económica de Bolivia, estuvo acompañado de sus simpatizantes y de su coalición Alianza Libre, en un espacio en donde entregó su último discurso previo a lo que será la segunda vuelta por la presidencia.

“Estamos ante una segunda vuelta inédita en Bolivia (…) La gente sabe que la única propuesta que le va a devolver estabilidad, parar las colas de combustible, acabar con la inflación, devolver la circulación de dólares y cambiar la economía modificando las leyes de hidrocarburos, litio, agropecuaria, de minería, bajando impuestos, generando empleo”, señaló el candidato y también expresidente.

o

Entre tanto, Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano, dio clausura a los actos públicos previo a los comicios del próximo domingo, en Tarija, ciudad en la que fue alcalde; allí estuvo acompañado de su familia y sus seguidores; allí el economista expuso sus propuestas de “capitalismo para todos”.

“No estamos cerrando una campaña, estamos abriendo la ruta hacia la victoria hacia el 19 de octubre para gobernar la patria”, señaló el también en su discurso final.

Más de 7 millones de bolivianos se encuentran aptos para acudir a las urnas el domingo 19 de octubre, día en el que se conocerá quién será el predecesor de Luis Arce y quién gobernará por los próximos cinco años a Bolivia, que después de 20 años dejará de ser gobernada por la izquierda.

