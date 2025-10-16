Diosdado Cabello se pronunció tras la autorización de Donald Trump a la CIA para que realice operaciones terrestres en Venezuela

Diosdado Cabello, número dos del régimen de Maduro, en forma de burla se refirió a las medidas que comenzaría a ejecutar a partir de ahora Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico y grupos terroristas que operan en la región caribeña.

Donald Trump, cabe resaltar, autorizó en las últimas horas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que inicie operaciones encubiertas vía terrestre en Venezuela con la finalidad de contrarrestar carteles narcotraficantes y organizaciones terroristas de la región, especialmente aquellos que operan desde Venezuela.

“Ahora hay que darle las gracias a EE. UU. porque haya anunciado formalmente que la CIA va a comenzar a operar en Venezuela y en América; por primera vez, nunca habían operado en América Latina, nunca”, dijo la mano derecha de Nicolás Maduro, en medio de risas.

“Pregúntenle a los pueblos del mundo y de América qué piensan cuando hablan así, porque no hay pueblo en esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA”, agregó el Diosdado Cabello.

Este pronunciamiento se suma al emitido por el líder de la dictadura venezolana, quien catalogó la iniciativa del gobierno estadounidense liderado por el presidente Donald Trump como una acción de “ideología supremacista y nazi”.

"Hay que pensar que la humanidad, desde siempre, de raíz, de trayectoria y de historia, ha sido diversa. Jamás ha tenido una sola lengua, un pensamiento, una cultura y un solo sistema político. Jamás, bajo ningún imperio en el pasado. Así que si el imperio estadounidense, con su ideología supremacista y nazi, cree que nos va a uniformar a todos con un solo pensamiento, en un solo orden y en un solo mando, está fuera de época, está 'demodé'", señaló Maduro ante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.