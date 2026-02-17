NTN24
Usuarios reportan fallas masivas de YouTube a nivel mundial

febrero 17, 2026
Por: Nucho Martínez
De acuerdo con la plataforma digital Downdetector, más de 280,000 usuarios tan solo en Estados Unidos registraron problemas técnicos.

Este martes 17 de febrero se ha reportado una caída masiva de YouTube a nivel mundial.

De acuerdo con la plataforma digital Downdetector, más de 280,000 usuarios tan solo en Estados Unidos registraron problemas técnicos en un periodo corto de tiempo.

Asimismo, en redes como X y Threads, los usuarios reportan el mensaje de error "Something Went Wrong" (Algo salió mal) al intentar abrir la aplicación o cargar videos.

Aunque los reportes iniciales se concentraron en EE. UU., la falla parece ser global, afectando a usuarios en múltiples regiones que no pueden acceder al contenido o sufren lentitud extrema.

Esta interrupción ocurre apenas un día después de que la red social X (anteriormente Twitter) sufriera también inconvenientes técnicos.

¿Qué es YouTube?

Es la plataforma de videos más grande del mundo y el segundo sitio web más visitado, propiedad de Google.

Funciona como una red social basada en el intercambio de contenido multimedia, permitiendo a usuarios subir, ver, comentar y compartir videos en cualquier dispositivo, lo que ha generado un inmenso auge debido a su variedad, accesibilidad y potencial educativo y de entretenimiento.

YouTube es crucial en el 'ecosistema' de las plataformas digitales porque combina el alcance de una red social con la potencia del segundo motor de búsqueda más grande del mundo (después de Google), atrayendo a más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales.

Su capacidad para albergar contenido de larga duración, generar confianza y ofrecer métricas detalladas lo convierten en la plataforma de video líder para creadores, marcas y usuarios que prefieren el contenido audiovisual.

