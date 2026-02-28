Funcionarios del régimen iraní advierten sobre "una lección inolvidable" y de "una guerra mental" tras ataques de EE. UU. e Israel

Un funcionario del régimen de Irán lanzó una dura advertencia tras los ataques de EE. UU. e Israel en los que habría muerto el líder supremo del régimen, el ayatolá Alí Jamenei.

En un mensaje en las redes sociales, el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Ali Larijani, afirmó que el régimen dará una "lección inolvidable" a Estados Unidos e Israel por sus bombardeos a la república islámica.

"Haremos que los criminales sionistas y los estadounidenses desvergonzados se arrepientan de sus actos", escribió Larijani en X.

Y añadió que Irán "dará una lección inolvidable a los opresores internacionales".

Por su parte, el jefe de relaciones públicas de la Oficina del Líder Supremo de Irán acusó a los enemigos del país de "guerra mental", luego de que Israel informara de la muerte de Jamenei, según informaron medios estatales iraníes.

"El enemigo está recurriendo a la guerra mental, todos deben saberlo", dijo el funcionario de relaciones públicas.

Este sábado, luego de horas de los ataques, un alto funcionario israelí dijo a Reuters que Jamenei murió como consecuencia de la operación que fue bautizada por el Pentágono como "Furia Épica".

El presidente Donald Trump dijo que varios miembros de los principales líderes de Irán murieron en las acciones militares que "incapacitaron" a la república islámica, y que las identidades de los próximos líderes del país se estaban volviendo claras.