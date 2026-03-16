Rusia se pronuncia sobre el conflicto en Medio Oriente y pide a EE. UU. e Israel que pongan fin de inmediato a las acciones contra el régimen de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, este lunes, instó en una rueda de prensa a Estados Unidos e Israel a detener las operaciones militares contra el régimen de Irán, al mismo tiempo dijo que se “equivocaron” al llevar una operación militar.

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“En la fase actual del conflicto en torno a Irán, Estados Unidos e Israel ya se dan cuenta de lo mucho que se equivocaron al pensar en una operación rápida contra la república; Teherán se defiende y opone resistencia”, expresó Lavrov.

Esto en contexto de que, el ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, afirmara el fin de semana que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos.

"Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo (...) Nunca hemos pedido un alto el fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera una negociación", aseveró Araghchi en el programa “Face The Nation” de la cadena de televisión CBS.

En ese contexto, Lavrov explicó que el asunto complejo inicio con “quienes planearon los ataques contra la República Islámica de Irán en pleno proceso de negociaciones, por cierto, por segunda vez, tal y como ocurrió en junio del año pasado”.

“Si esperaban que en unas horas o en un día lograr su objetivo de someter por completo a ese gobierno, entonces, seguramente ya se dan cuenta de lo mucho que se equivocaron”, añadió Lavrov.

No obstante, en un video dirigido a los participantes de la Conferencia de Moscú sobre No Proliferación, advirtió que “el futuro del régimen de no proliferación nuclear suscita gran preocupación”, dijo Lavrov.

Finalmente, el diplomático ruso resaltó que “cada vez más países están convencidos de que solo la posesión de armas nucleares puede brindar una garantía fiable de protección contra ataques ilegítimos a su seguridad”.