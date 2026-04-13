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Lunes, 13 de abril de 2026
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Nadal

Netflix anuncia una serie documental sobre Rafael Nadal que se enfocará en momento clave de su vida

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Rafael Nadal, extenista español (EFE)
Rafael Nadal, extenista español (EFE)
Este documental, disponible desde el próximo 29 de mayo, trazará un recorrido sobre la vida y la rica carrera del antiguo número uno del mundo.

El gigante de streaming Netflix anunció este lunes la emisión a partir de finales de mayo de una nueva serie documental deportiva en torno a la carrera de la leyenda española del tenis, Rafael Nadal, y su último año en el circuito ATP antes de su retirada en 2024.

"Su lucha incansable es su mayor legado", resumió la empresa estadounidense en sus redes sociales.

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Este documental, disponible desde el próximo 29 de mayo, trazará un recorrido sobre la vida y la rica carrera del antiguo N.1 del mundo, poseedor de 22 títulos del Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, hasta su retirada en noviembre de 2024, después de años luchando contra las lesiones.

Netflix ya ha producido otras series documentales deportivas, como "The Last Dance (El último baile)" (sobre los Chicago Bulls) o "Formula 1: drive to survive".

Nadal, cabe resaltar, es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Junto al suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic integra el que ha sido ampliamente conocido como ‘big three’ de los últimos años.

Además de sus 14 títulos en Roland Garros, Nadal conquistó otros ocho títulos de Grand Slam que fueron dos Abiertos de Australia, dos Wimbledon y dos US Open.

Sus 22 títulos de Grand Slam lo ponen en el segundo lugar del listado de máximos ganadores en la historia de torneos de Grand Slam, solo debajo de Djokovic que ha conquistado en 24 oportunidades este tipo de torneos.

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La rivalidad de Nadal con Federer ha sido retratada como quizás la más fuerte deportivamente entre dos tenistas.

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