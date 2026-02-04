Más de 3.000 personas fueron evacuadas en España por fuerte tormenta que hizo activar la alerta roja en varias zonas

Miles de personas fueron evacuadas en el sur de España por cuenta de la fuerte tormenta Leonardo que trajo lluvias "extraordinarias" y que obligó a cerrar escuelas y cancelar trenes.

El fenómeno climático llevó a la agencia meteorológica española AEMET a declarar la alerta roja máxima por lluvias torrenciales en partes de la región sur de Andalucía, advirtiendo sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, declaró que una "cantidad extraordinaria de lluvia" estaba llegando a una zona donde "el suelo está muy saturado y los cauces de los ríos ya arrastran mucha agua" por las precipitaciones recientes.

Los servicios de emergencia andaluces reportaron que más de 3.000 residentes fueron evacuados de zonas propensas a inundaciones el día anterior como medida de precaución, informando más de 150 incidentes sin daños sustanciales este miércoles.

Las autoridades desplegaron a cientos de soldados para ayudar a los servicios de rescate, mientras que todas las escuelas andaluzas fueron cerradas, excepto en la provincia más oriental de la región, Almería.

Por otro lado, la compañía estatal de ferrocarriles Renfe anunció la cancelación de casi todos los trenes de Cercanías, Regionales y de Largo Recorrido en toda Andalucía, sin posibilidad de sustitución de autobuses por el estado de las carreteras, algunas de las cuales se encuentran cortadas.

El país vecino de España, Portugal, también se vio afectado y parte de la costa estaba bajo alerta naranja mientras Leonardo llegaba desde el Océano Atlántico.

Según reportó el servicio de Protección Civil, en ese país se atendieron casi 200 incidentes, incluidas inundaciones localizadas, deslizamientos de tierra y caída de árboles, que no causaron víctimas ni daños importantes.

Las regiones más afectadas han sido Lisboa y el Algarve, en el sur, y se prevé que la lluvia y el viento alcancen su máxima intensidad entre la noche del miércoles y el jueves.