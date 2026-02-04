NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
España

Más de 3.000 personas fueron evacuadas en España por fuerte tormenta que hizo activar la alerta roja en varias zonas

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lluvias en España - AFP
Lluvias en España - AFP
Los servicios de emergencia de Andalucía reportaron que más de 3.000 residentes fueron evacuados de zonas propensas a inundaciones.

Miles de personas fueron evacuadas en el sur de España por cuenta de la fuerte tormenta Leonardo que trajo lluvias "extraordinarias" y que obligó a cerrar escuelas y cancelar trenes.

El fenómeno climático llevó a la agencia meteorológica española AEMET a declarar la alerta roja máxima por lluvias torrenciales en partes de la región sur de Andalucía, advirtiendo sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

o

El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, declaró que una "cantidad extraordinaria de lluvia" estaba llegando a una zona donde "el suelo está muy saturado y los cauces de los ríos ya arrastran mucha agua" por las precipitaciones recientes.

Los servicios de emergencia andaluces reportaron que más de 3.000 residentes fueron evacuados de zonas propensas a inundaciones el día anterior como medida de precaución, informando más de 150 incidentes sin daños sustanciales este miércoles.

Las autoridades desplegaron a cientos de soldados para ayudar a los servicios de rescate, mientras que todas las escuelas andaluzas fueron cerradas, excepto en la provincia más oriental de la región, Almería.

o

Por otro lado, la compañía estatal de ferrocarriles Renfe anunció la cancelación de casi todos los trenes de Cercanías, Regionales y de Largo Recorrido en toda Andalucía, sin posibilidad de sustitución de autobuses por el estado de las carreteras, algunas de las cuales se encuentran cortadas.

El país vecino de España, Portugal, también se vio afectado y parte de la costa estaba bajo alerta naranja mientras Leonardo llegaba desde el Océano Atlántico.

Según reportó el servicio de Protección Civil, en ese país se atendieron casi 200 incidentes, incluidas inundaciones localizadas, deslizamientos de tierra y caída de árboles, que no causaron víctimas ni daños importantes.

Las regiones más afectadas han sido Lisboa y el Algarve, en el sur, y se prevé que la lluvia y el viento alcancen su máxima intensidad entre la noche del miércoles y el jueves.

Temas relacionados:

España

Fuertes lluvias

Portugal

Tormenta

Clima

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Estados Unidos e Irán

Irán se pronunció sobre advertencias de EE. UU. con mensaje en el que habla de "respuesta aplastante" y de tener el "dedo en el gatillo"

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Donald Trump | Foto: AFP
Administración Trump

Trump ordenó la expulsión de asesores de China, Rusia, Cuba e Irán de Venezuela, según The New York Times

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Estados Unidos e Irán

Irán se pronunció sobre advertencias de EE. UU. con mensaje en el que habla de "respuesta aplastante" y de tener el "dedo en el gatillo"

Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Julio Iglesias

Fiscalía española archiva denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

Foro Económico Internacional CAF
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group adelanta importante proyecto de expansión en Norteamérica al tiempo que se adentra en la Fórmula 1

Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: EFE
Encuentro

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Donald Trump | Foto: AFP
Administración Trump

Trump ordenó la expulsión de asesores de China, Rusia, Cuba e Irán de Venezuela, según The New York Times

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Gustavo Petro

Petro pide que devuelvan a Maduro para que lo juzgue un tribunal en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre