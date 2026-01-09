NTN24
Excarcelaciones

“Este es un momento que pide templanza y firmeza”: el mensaje del presidente democrático de Venezuela en medio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela

enero 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
González Urritia se solidarizó con aquellas familias que aún esperan reencontrarse pronto con sus seres queridos, privados de la libertad por parte del régimen.

El régimen venezolano informó el pasado jueves que se adelantarán las excarcelaciones de un número importante de detenidos por razones políticas, tanto nacionales, como extranjeros.

o

Ante esto, el presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envió un mensaje para aquellas familias que, en medio de la liberación de presos políticos, aún no tienen información alguna acerca de sus familiares privados de la libertad, dentro de los que también se encuentra su yerno Rafael Tudares.

“Este es un momento que pide templanza y firmeza. No para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias”, expresó el mandatario electo de los venezolanos.

De igual manera, no dejo de sentir emoción por aquellos que se han podido reencontrar con sus seres queridos en medio de esta situación que le devuelve un poco de esperanza al pueblo venezolano, en medio de la transición democrática que adelanta el gobierno de los Estados Unidos, luego de derrocar al dictador chavista, Nicolás Maduro.

“Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando”, manifestó González Urrutia.

Ante esta situación que la familia González Urrutia vive de cerca ante la detención arbitraria de su yerno Rafael Tudares, quien se encuentra privado de la libertad desde hace un año, Edmundo señaló que tanto él como los demás familiares de presos políticos detenidos de manera arbitraria esperan que pronto se dé el reencuentro con sus seres queridos para volver a “abrazarse”.

“Hoy mi abrazo está con cada familia que espera una llamada”, sentenció el presidente democrático de Venezuela.

El anuncio de las excarcelaciones emitido por parte del jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, el pasado jueves 8 de enero, se dio cinco días después de que las fuerzas militares de los Estados Unidos llevaran a cabo un operativo en Caracas por medio del cual fue derrocado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados ante la justicia norteamericana.

