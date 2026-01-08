NTN24
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

enero 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El senador contó que habló recientemente con María Corina Machado y apoyó contundentemente la liberación de los prisioneros políticos del régimen.

En declaraciones exclusivas para NTN24, el senador estadounidense Rick Scott reveló detalles inéditos el jueves sobre la reunión informativa que tuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, acerca del plan de transición que Estados Unidos tiene para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

"Tuvimos una gran sesión informativa. Ellos hicieron una gran labor. Tim Kaine hizo una gran labor explicando cómo la misión sucedió y cómo se llevó a cabo. Estamos hablando sobre la transición a la democracia y yo estaba muy impresionado porque hay un gran compromiso con la democracia", declaró Scott en primer lugar.

o

Asimismo, el senador contó que conversó con la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, respecto a lo que ella cree de la operación militar estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Hace dos días yo hablé con María Corina Machado y pues ella está muy agradecida con lo que ha hecho el presidente (Trump) y está muy emocionada de poder regresar a Venezuela y poder arreglar el país", precisó Scott.

El senador estadounidense, cabe resaltar, se refirió también a los prisioneros políticos del régimen venezolano, sobre los cuales el equipo de Vente Venezuela, movimiento político del presidente electo, Edmundo González, pide la liberación inmediata antes de pensar en una transición a la democracia.

"Los prisioneros políticos deben ser liberados. Una persona que yo conozco personalmente, María Oropeza. Ella está encarcelada, Es una mujer muy buena, muy agradable. Trabajó en la campaña de Edmundo González Urrutia. Así que esas personas deben ser liberadas. Hay estadounidenses. También hay europeos en prisión y todos ellos deben ser liberados", acotó.

Las declaraciones de Scott sobre los presos políticos se conocieron antes de que fuera anunciado un número importante de excarcelaciones por parte del régimen venezolano el jueves.

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, a cargo del régimen tras la captura de Maduro, anunció este jueves en cadena nacional que se están llevando a cabo liberaciones de presos del régimen.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", contó Rodríguez.

Entretanto, el Senado estadounidense aprobó el mismo jueves una resolución que prohibiría al presidente Donald Trump tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.

o

No obstante, dicha resolución, para llegar a ser ley, tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, y sobrevivir a un posible veto de Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

