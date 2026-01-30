NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Berlín presentó de manera oficial su campaña para ser sede de los Juegos Olímpicos

enero 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
La Confederación Alemana de Deportes Olímpicos será la encargada de determinar para qué año será su candidatura.

Este viernes se conoció que Berlín, la capital de Alemania, presentó de manera oficial su campaña para convertirse en sede de los futuros Juegos Olímpicos, ya sea de 2036, 2040 o 2044.

La iniciativa oficializada bajo el nombre de “Berlín gana con los Juegos Olímpicos” fue presentada en el velódromo de la ciudad ante más de 300 personas, entre ellas integrantes del Ejecutivo y 150 niños. Tiene como objetivo no solo albergar las Justas Olímpicas, sino generar una inversión en infraestructura deportiva que genere un impacto significativo para los jóvenes y las futuras generaciones.

Esto de acuerdo con lo expresado por el alcalde de la capital germana, Kai Wegner, quien manifestó: "Queremos una mejor infraestructura deportiva para nuestros clubes, para nuestra metrópolis deportiva de Berlín. Pero sobre todo queremos inversiones para el futuro de nuestra ciudad".

De acuerdo con Iris Spranger, senadora de Interior, Digitalización y Deportes en el gobierno de Berlín, esta iniciativa permitirá que la ciudad beneficie a la población en general, no solo a los deportistas profesionales.

"Instalaciones deportivas modernas, mejores condiciones de entrenamiento y nuevos espacios para la actividad física no solo benefician al deporte de alto rendimiento, sino sobre todo a los berlineses en su vida cotidiana", expresó Spranger ante los diferentes cuestionamientos que se han generado en torno a la inversión financiera para los escenarios deportivos.

Asimismo, se conoció que la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos será la encargada de determinar para qué año será su candidatura, si para 2036, 2040 o 2044. Decisión que se tomará en medio de una asamblea durante el 26 de septiembre del presente año.

Esta ciudad busca ser sede de los Juegos Olímpicos por segunda vez en su historia, ocurrió en 1936 durante la era nazi y aunque en el año 2000 lo intento, no fue elegida.

De acuerdo con la información compartida por DW, otras ciudades alemanas como Múnich, Hamburgo y la región del Rin-Ruhr también buscarán ser sede de las justas olímpicas.

