El régimen venezolano excarceló a ciudadanos estadounidenses, confirmó el Departamento de Estado a NTN24

El régimen venezolano excarceló a prisioneros estadounidenses, confirmó este martes el Departamento de Estado a NTN24, hecho que ocurre diez días después de la captura de Nicolás Maduro ordenada por el presidente Donald Trump.

"Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró un portavoz del Departamento de Estado citado por diferentes medios.

El funcionario en cuestión, cabe resaltar, no dio detalles sobre la excarcelación de estos prisioneros ni precisó cuántos habían sido puestos en libertad.

Se espera que miembros del gobierno de Estados Unidos viajen a Venezuela para recibirlos.

El régimen venezolano, tras la captura de Maduro, anunció un número importante de excarcelaciones de prisioneros políticos, aunque el proceso no ha sido el esperado.

Además de reconocidos miembros de la oposición, miles de ciudadanos han sido detenidos en Venezuela por participar en manifestaciones en contra de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que hubo fraude electoral y este terminó reeligiéndose, pese a la victoria demostrada de Edmundo González.

VEA TAMBIÉN Confirman que 24 personas incluido Alejandro González, exesposo de Rocío San Miguel, y los italianos Alberto Trentini y Mario Burló fueron excarceladas el lunes en Venezuela o

Entre las personas recientemente liberadas por Caracas se encontraban también ciudadanos españoles e italianos.

Estados Unidos ha convertido en una prioridad la liberación de sus ciudadanos detenidos en el extranjero y ya había conseguido la liberación de algunos de ellos gracias a un acuerdo alcanzado el año pasado con Maduro.