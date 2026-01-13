NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

El régimen venezolano excarceló a ciudadanos estadounidenses, confirmó el Departamento de Estado a NTN24

enero 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez - Foto EFE
Aún no se conocen detalles sobre la excarcelación de estos prisioneros ni cuántos han sido puestos en libertad.

El régimen venezolano excarceló a prisioneros estadounidenses, confirmó este martes el Departamento de Estado a NTN24, hecho que ocurre diez días después de la captura de Nicolás Maduro ordenada por el presidente Donald Trump.

"Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró un portavoz del Departamento de Estado citado por diferentes medios.

El funcionario en cuestión, cabe resaltar, no dio detalles sobre la excarcelación de estos prisioneros ni precisó cuántos habían sido puestos en libertad.

Se espera que miembros del gobierno de Estados Unidos viajen a Venezuela para recibirlos.

El régimen venezolano, tras la captura de Maduro, anunció un número importante de excarcelaciones de prisioneros políticos, aunque el proceso no ha sido el esperado.

Además de reconocidos miembros de la oposición, miles de ciudadanos han sido detenidos en Venezuela por participar en manifestaciones en contra de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que hubo fraude electoral y este terminó reeligiéndose, pese a la victoria demostrada de Edmundo González.

Entre las personas recientemente liberadas por Caracas se encontraban también ciudadanos españoles e italianos.

Estados Unidos ha convertido en una prioridad la liberación de sus ciudadanos detenidos en el extranjero y ya había conseguido la liberación de algunos de ellos gracias a un acuerdo alcanzado el año pasado con Maduro.

Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

