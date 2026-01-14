Con contundente advertencia, Estados Unidos lanza la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza y forma un comité palestino

Estados Unidos dijo el miércoles que está lanzando la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza, incluso cuando elementos clave de la primera fase —incluido un cese del fuego completo entre Israel y Hamas— siguen sin cumplirse.

La primera fase se ha visto sacudida por cuestiones que incluyen los ataques aéreos israelíes que han matado a cientos de personas en Gaza, el fracaso en recuperar los restos de un último rehén israelí y las demoras israelíes en reabrir el cruce fronterizo de Gaza con Egipto.

Al avanzar con la segunda fase, Estados Unidos y sus socios mediadores tendrán que afrontar los desafíos aún más difíciles de desarmar al grupo militante palestino Hamás, que se ha negado a entregar las armas y desplegar una fuerza internacional para mantener la paz.

Al anunciar la segunda fase en una publicación en las redes sociales, el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, dijo que "establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza" y comenzaría el proceso de desarme y reconstrucción, con una contundente advertencia.

"Hoy, en nombre del presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la Fase Dos del Plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción", posteó Witkoff en X.

"La Fase Dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), e inicia la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado. Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves", advirtió.

El organismo palestino tendrá 15 miembros y estará dirigido por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina respaldada por Occidente que estuvo a cargo del desarrollo de zonas industriales, según una declaración conjunta de los mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

"Cabe destacar que la Fase Uno entregó ayuda humanitaria histórica, mantuvo el alto el fuego y devolvió a todos los rehenes vivos y los restos de veintisiete de los veintiocho rehenes fallecidos. Agradecemos profundamente a Egipto, Turquía y Qatar por sus indispensables esfuerzos de mediación, que hicieron posible todos los avances hasta la fecha", concluyó el enviado especial del presidente Trump.

Hamás, que se niega a deponer las armas, acordó en octubre entregar el gobierno al comité tecnocrático.

Aún no está claro cómo se desarmará a Hamás, que se ha reagrupado desde que comenzó un frágil alto el fuego en octubre, como lo exige el plan.

Washington, mientras tanto, trabajará para superar las diferencias entre ambas partes, aseguró el funcionario estadounidense en una reunión informativa con los periodistas, añadiendo que los israelíes "siguen siendo escépticos de que Hamás se desarme y de que el pueblo palestino quiera la paz".