NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Estados Unidos e Irán

Con contundente advertencia, Estados Unidos lanza la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza y forma un comité palestino

enero 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Steve Witkoff - Fotos EFE
Steve Witkoff - Fotos EFE
La medida fue anunciada por el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff.

Estados Unidos dijo el miércoles que está lanzando la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza, incluso cuando elementos clave de la primera fase —incluido un cese del fuego completo entre Israel y Hamas— siguen sin cumplirse.

La primera fase se ha visto sacudida por cuestiones que incluyen los ataques aéreos israelíes que han matado a cientos de personas en Gaza, el fracaso en recuperar los restos de un último rehén israelí y las demoras israelíes en reabrir el cruce fronterizo de Gaza con Egipto.

o

Al avanzar con la segunda fase, Estados Unidos y sus socios mediadores tendrán que afrontar los desafíos aún más difíciles de desarmar al grupo militante palestino Hamás, que se ha negado a entregar las armas y desplegar una fuerza internacional para mantener la paz.

Al anunciar la segunda fase en una publicación en las redes sociales, el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, dijo que "establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza" y comenzaría el proceso de desarme y reconstrucción, con una contundente advertencia.

"Hoy, en nombre del presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la Fase Dos del Plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción", posteó Witkoff en X.

"La Fase Dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), e inicia la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado. Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves", advirtió.

El organismo palestino tendrá 15 miembros y estará dirigido por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina respaldada por Occidente que estuvo a cargo del desarrollo de zonas industriales, según una declaración conjunta de los mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

"Cabe destacar que la Fase Uno entregó ayuda humanitaria histórica, mantuvo el alto el fuego y devolvió a todos los rehenes vivos y los restos de veintisiete de los veintiocho rehenes fallecidos. Agradecemos profundamente a Egipto, Turquía y Qatar por sus indispensables esfuerzos de mediación, que hicieron posible todos los avances hasta la fecha", concluyó el enviado especial del presidente Trump.

Hamás, que se niega a deponer las armas, acordó en octubre entregar el gobierno al comité tecnocrático.

Aún no está claro cómo se desarmará a Hamás, que se ha reagrupado desde que comenzó un frágil alto el fuego en octubre, como lo exige el plan.

o

Washington, mientras tanto, trabajará para superar las diferencias entre ambas partes, aseguró el funcionario estadounidense en una reunión informativa con los periodistas, añadiendo que los israelíes "siguen siendo escépticos de que Hamás se desarme y de que el pueblo palestino quiera la paz".

Temas relacionados:

Estados Unidos e Irán

Protestas Irán

Irán - EEUU

Irán

Trump Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Reveladora encuesta tras la captura de Maduro: rechazo generalizado hacia el dictador, respaldo a Trump y optimismo por el futuro de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Encuentro de Biagio Pilieri tras ser excarcelado - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Warner Bros Discovery - Foto EFE
Netflix

Warner Bros Discovery rechaza contraoferta de Paramount y defendió la fusión con Netflix

Aymer Callejas, colombiano experto en finanzas que brilla en EE.UU. - Foto: On The Road
On the Road

Aymer Callejas, un asesor financiero colombiano que ha brillado en los Estados Unidos: sus habilidades en la industria han sido destacadas por la revista Forbes

Encuentro de Biagio Pilieri tras ser excarcelado - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Futbolista colombiano Jeison Murillo | Foto: EFE
Barcelona

Barcelona busca evitar el famoso caso del jugador colombiano Jeison Murillo tras la lesión de Christensen

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre