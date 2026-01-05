El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

En medio del proceso judicial que afronta Nicolás Maduro en Estados Unidos tras ser capturado el pasado sábado en Caracas, las víctimas de crímenes de lesa humanidad piden que sea juzgado también por las violaciones a los derechos humanos y no solamente por narcoterrorismo.

El programa La Noche conoció impactantes relatos de algunas de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro que esperan justicia en medio del proceso judicial que se adelanta en Nueva York contra el dictador.

Israel Cañizales, padre de Armando Cañizares, un joven asesinado a sus 18 años durante unas protestas contra el régimen de Maduro en 2017, y Luis Carlos Díaz, defensor de los derechos humanos y víctima de tortura por parte del SEBIN en 2019, relataron en NTN24 sus vivencias y expectativas tras la caída de Maduro.

“Celebrarlo plenamente cuesta porque es recordar lo que nos pasó, es ver que aunque este primer paso no repara el daño, es un inicio de lo que puede ser que se incluyan sus delitos de lesa humanidad, tortura y persecución”, dijo Cañizares.

“Nosotros buscamos justicia y que todos caigan, así como cayó Maduro. No puedo dejar de tener permanentemente la imagen de mi hijo”, sostuvo.

Asimismo, Luis Carlos Díaz señaló que “las víctimas necesitamos que se establezca la verdad, que haya justicia y reparación; ninguna de esas cosas ha ocurrido hasta este momento”.

“Lo celebramos, pero este es el juicio por narcotráfico; también tenemos que hacer que luego haya juicio por crímenes de lesa humanidad”, subrayó.

Un documento exclusivo obtenido por el programa La Noche de NTN24 revela que víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro presentaron una solicitud formal ante un tribunal de Brooklyn para que Maduro sea juzgado por delitos de tortura y crímenes de lesa humanidad.

La petición solicita que se considere "todo el material probatorio de organismos internacionales por delitos de lesa humanidad", según se detalla en el documento.

Aunque el distrito receptor tradicionalmente se enfoca en delitos contra Estados Unidos, la inclusión de ciudadanos estadounidenses entre las víctimas de "métodos de tortura, de desaparición, de secuestro" del régimen de Maduro abre la posibilidad de una investigación ampliada.