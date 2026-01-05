NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En el programa La Noche de NTN24, testimonios de familiares y de víctimas directas del tirano Nicolás Maduro, que hoy es procesado en los Estados Unidos.

En medio del proceso judicial que afronta Nicolás Maduro en Estados Unidos tras ser capturado el pasado sábado en Caracas, las víctimas de crímenes de lesa humanidad piden que sea juzgado también por las violaciones a los derechos humanos y no solamente por narcoterrorismo.

El programa La Noche conoció impactantes relatos de algunas de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro que esperan justicia en medio del proceso judicial que se adelanta en Nueva York contra el dictador.

Israel Cañizales, padre de Armando Cañizares, un joven asesinado a sus 18 años durante unas protestas contra el régimen de Maduro en 2017, y Luis Carlos Díaz, defensor de los derechos humanos y víctima de tortura por parte del SEBIN en 2019, relataron en NTN24 sus vivencias y expectativas tras la caída de Maduro.

o

Celebrarlo plenamente cuesta porque es recordar lo que nos pasó, es ver que aunque este primer paso no repara el daño, es un inicio de lo que puede ser que se incluyan sus delitos de lesa humanidad, tortura y persecución”, dijo Cañizares.

Nosotros buscamos justicia y que todos caigan, así como cayó Maduro. No puedo dejar de tener permanentemente la imagen de mi hijo”, sostuvo.

Asimismo, Luis Carlos Díaz señaló que “las víctimas necesitamos que se establezca la verdad, que haya justicia y reparación; ninguna de esas cosas ha ocurrido hasta este momento”.

Lo celebramos, pero este es el juicio por narcotráfico; también tenemos que hacer que luego haya juicio por crímenes de lesa humanidad”, subrayó.

Un documento exclusivo obtenido por el programa La Noche de NTN24 revela que víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro presentaron una solicitud formal ante un tribunal de Brooklyn para que Maduro sea juzgado por delitos de tortura y crímenes de lesa humanidad.

o

La petición solicita que se considere "todo el material probatorio de organismos internacionales por delitos de lesa humanidad", según se detalla en el documento.

Aunque el distrito receptor tradicionalmente se enfoca en delitos contra Estados Unidos, la inclusión de ciudadanos estadounidenses entre las víctimas de "métodos de tortura, de desaparición, de secuestro" del régimen de Maduro abre la posibilidad de una investigación ampliada.

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

“Sin la intervención de El Salvador y el presidente Nayib Bukele no habría sido posible”: exdiputada española sobre la operación que dio con la captura de Maduro

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Diosdado Cabello, colaborador del régimen madurista - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Tras ayuda de EE. UU. para que María Corina Machado llegara a Oslo, Diosdado Cabello dice a son de burla: "Nosotros la pusimos en Europa"

Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Zelenski

Zelenski anuncia que tendrá reunión “al más alto nivel” con Trump y que “pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”

Cinta que bloquea el paso - Foto Canva de referencia
Juez

Juez colombiana Vivian Polanía fue hallada sin vida en su apartamento junto a su hijo de dos meses

Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Diosdado Cabello, colaborador del régimen madurista - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Tras ayuda de EE. UU. para que María Corina Machado llegara a Oslo, Diosdado Cabello dice a son de burla: "Nosotros la pusimos en Europa"

Premios Oscar (AFP)
Premios Óscar

Los Premios Oscar tomaron importante decisión que entrará en vigencia a partir de 2029

Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Zelenski

Zelenski anuncia que tendrá reunión “al más alto nivel” con Trump y que “pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”

Cinta que bloquea el paso - Foto Canva de referencia
Juez

Juez colombiana Vivian Polanía fue hallada sin vida en su apartamento junto a su hijo de dos meses

Oona Chaplin en la premier de 'Avatar: fuego y ceniza'-Foto: AFP
Avatar: Fire and Ash

Habla perfecto español: ella es la nieta de Charlie Chaplin que brilla como la gran villana de 'Avatar: fuego y ceniza'

Colectivos armados en Caracas
Colectivos

Civiles armados instalan alcabalas y revisan vehículos en plena autopista de Caracas en ausencia de la Fuerza Armada

Maduro y Petro / Foto AFP
Maduro

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

