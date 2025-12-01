NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

diciembre 1, 2025
Por: Agencia Reuters-Redacción NTN24
Este lunes, Trump se reunió con sus principales asesores en la Casa Blanca para abordar la campaña de presión sobre Venezuela.

Nicolás Maduro se está quedando sin opciones para dimitir y salir de Venezuela bajo la protección de Estados Unidos, tras la breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 21 de noviembre, en la que este rechazó una serie de solicitudes del dictador venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada consultadas por Reuters.

La llamada se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluyendo ataques contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Según tres de las fuentes consultadas por Reuters, Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a salir de Venezuela siempre que él y sus familiares recibieran una amnistía legal completa, incluyendo el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.

También solicitó el levantamiento de las sanciones para más de 100 miembros del régimen venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción.

Maduro solicitó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que dirigiera un gobierno interino antes de las nuevas elecciones, según dos de las fuentes.

Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela rumbo al destino que eligiera junto con sus familiares.

Ese salvoconducto expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado el cierre del espacio aéreo venezolano, según dos de las fuentes.

Varios medios de comunicación habían informado previamente sobre distintos detalles de la llamada, pero la fecha límite del viernes pasado no se había revelado previamente.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar más detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del régimen, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto.

Este lunes, Trump se reunió con sus principales asesores en la Casa Blanca para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.

