"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar desplegado por Estados Unidos en el Caribe": presidente de Brasil hace llamado a Trump

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que se encuentra "muy preocupado" por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y aseguró que quiere discutir el asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar estadounidense desplegado por Estados Unidos en el mar Caribe. Esto me preocupa enormemente y tengo intención de discutirlo con el presidente Trump, porque me preocupa", declaró Lula a la prensa en Johannesburgo, al término de la cumbre del G20.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos tiene todo listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela, según Reuters o

Lula aseveró que “no hay razón para una guerra ahora". "No repitamos el error que se cometió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, una vez que se dispara un tiro, es difícil predecir cómo terminará", explicó.

"Es importante que intentemos encontrar una solución antes de que (un posible conflicto) comience", consideró.

Trump, cabe recordar, no asistió a la cumbre del G20 en Sudáfrica, boicoteándola con el argumento de que sus prioridades –que incluyen impulsar la cooperación en el comercio global y el cambio climático– eran contrarias a las políticas estadounidenses.

Estados Unidos ha enviado un grupo de ataque de portaaviones, otros buques de guerra de la Armada y aviones furtivos a la región cercana a Venezuela. El viernes, advirtió a las aeronaves civiles en el espacio aéreo venezolano que "actúen con cautela".

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra más de 20 buques en el Mar Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, en hechos en los que han muerto más de 80 personas. Funcionarios estadounidenses alegan que eran narcotraficantes, pero no aportaron pruebas.

Washington acusa a la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de la droga "terrorista", y Trump no ha descartado enviar soldados estadounidenses.

VEA TAMBIÉN Varias aerolíneas anunciaron que cancelaron sus vuelos desde y hacia Venezuela tras aviso sobre seguridad en zona aérea del país o

De esta manera, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate con el fin, afirma, de llevar a cabo operaciones antidroga.

Por su parte, Nicolás Maduro denunció estas maniobras como una "amenaza" destinada a derrocarlo.