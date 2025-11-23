NTN24
Domingo, 23 de noviembre de 2025
Domingo, 23 de noviembre de 2025
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar desplegado por Estados Unidos en el Caribe": presidente de Brasil hace llamado a Trump

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. (AFP)
El presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. (AFP)
Estados Unidos ha enviado un grupo de ataque de portaaviones, otros buques de guerra de la Armada y aviones furtivos a la región cercana a Venezuela.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que se encuentra "muy preocupado" por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y aseguró que quiere discutir el asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar estadounidense desplegado por Estados Unidos en el mar Caribe. Esto me preocupa enormemente y tengo intención de discutirlo con el presidente Trump, porque me preocupa", declaró Lula a la prensa en Johannesburgo, al término de la cumbre del G20.

o

Lula aseveró que “no hay razón para una guerra ahora". "No repitamos el error que se cometió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, una vez que se dispara un tiro, es difícil predecir cómo terminará", explicó.

"Es importante que intentemos encontrar una solución antes de que (un posible conflicto) comience", consideró.

Trump, cabe recordar, no asistió a la cumbre del G20 en Sudáfrica, boicoteándola con el argumento de que sus prioridades –que incluyen impulsar la cooperación en el comercio global y el cambio climático– eran contrarias a las políticas estadounidenses.

Estados Unidos ha enviado un grupo de ataque de portaaviones, otros buques de guerra de la Armada y aviones furtivos a la región cercana a Venezuela. El viernes, advirtió a las aeronaves civiles en el espacio aéreo venezolano que "actúen con cautela".

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra más de 20 buques en el Mar Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, en hechos en los que han muerto más de 80 personas. Funcionarios estadounidenses alegan que eran narcotraficantes, pero no aportaron pruebas.

Washington acusa a la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de la droga "terrorista", y Trump no ha descartado enviar soldados estadounidenses.

o

De esta manera, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate con el fin, afirma, de llevar a cabo operaciones antidroga.

Por su parte, Nicolás Maduro denunció estas maniobras como una "amenaza" destinada a derrocarlo.

Temas relacionados:

Luiz Inácio Lula Da Silva

Presidente de Brasil

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No se puede tratar a Venezuela como una democracia”: Experto sobre idea de Petro de un gobierno compartido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Diego Molano (exministro de Defensa) y Gustavo Petro (Presidente de Colombia) - Fotos: EFE
Gustavo Petro

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Soldados japoneses - AFP
Japón

Niveles récord de ataques de osos llevó a Japón a desplegar militares: ya van 12 muertos y más de 100 heridos

El Comando Sur de Estados Unidos publicó ejercicios de modernos aviones F-35.
Despliegue militar de Estados Unidos

Aviones de guerra F35 y B52 vuelan en el Caribe a pocos días de que el Cartel de los Soles sea declarado terrorista por EE.UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diego Molano (exministro de Defensa) y Gustavo Petro (Presidente de Colombia) - Fotos: EFE
Gustavo Petro

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Soldados japoneses - AFP
Japón

Niveles récord de ataques de osos llevó a Japón a desplegar militares: ya van 12 muertos y más de 100 heridos

El Comando Sur de Estados Unidos publicó ejercicios de modernos aviones F-35.
Despliegue militar de Estados Unidos

Aviones de guerra F35 y B52 vuelan en el Caribe a pocos días de que el Cartel de los Soles sea declarado terrorista por EE.UU.

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Atlético Nacional vs. América - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Inician los cuadrangulares en la liga colombiana con Nacional vs América como plato fuerte y el debut de Fortaleza: así se juega la primera fecha

Gustavo Petro en Arabia Saudita - Foto X: @InfoPresidencia
Gustavo Petro

"Tratan como príncipe al presidente": Petro se encuentra de gira en países de Oriente Medio días después de ser incluido en la lista Clinton

Desaparición

Hallan muerto a tachirense que había alertado a su familia de que era víctima de extorsión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre