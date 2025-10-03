NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Hamás

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Este viernes, el grupo terrorista palestino Hamás anunció que acepta liberar a todos los rehenes israelíes como respuesta al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

Pese al sorpresivo anuncio del grupo armado, sus líderes aclararon que negociarían muchos de los otros términos propuestos por el mandatario estadounidense.

Aunque los líderes de Hamás aseguraron que "entregarán las armas", señalaron que lo harán con condiciones y buscarán discutir algunos de los 20 puntos del plan de Trump.

Pese a esto, el presidente celebró este primer paso para el objetivo de la paz y pidió a Israel cesar los bombardeos en Gaza.

No obstante, en algunos sectores predomina el escepticismo y señalan que no existe una voluntad real de grupo terrorista para poner fin al conflicto.

Análisis en El Informativo USA de NTN24 con Ignacio Montes de Oca, periodista en asuntos internacionales.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

B-King - Foto: redes sociales / Mujer desaparecida en México - Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Ciudad de México

Mujer venezolana que fue una de las últimas personas en ver con vida al músico B-King se encuentra desaparecida en México

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

¿Qué busca Maduro con los ejercicios de las milicias en Venezuela que provocaron burlas de Trump?

Robert Redford, actor - Foto AFP
Muerte

Cinco películas para recordar a Robert Redford: las producciones que lo consagraron como un ícono del cine

B-King - Foto: redes sociales / Mujer desaparecida en México - Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Ciudad de México

Mujer venezolana que fue una de las últimas personas en ver con vida al músico B-King se encuentra desaparecida en México

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Posible 11 inicialista de Colombia ante Bolivia - Foto: AFP
Selección Colombia

Sin Muñoz ni Castaño: este sería el once de Colombia para enfrentar a Bolivia en fecha crucial de las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela en la Olimpiada Mundial de Astronomía | Foto Canva
Venezuela

Venezuela debuta en la Olimpiada Mundial de Astronomía con seis jóvenes prodigios: ¿de qué se trata?

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda