¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Este viernes, el grupo terrorista palestino Hamás anunció que acepta liberar a todos los rehenes israelíes como respuesta al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

Pese al sorpresivo anuncio del grupo armado, sus líderes aclararon que negociarían muchos de los otros términos propuestos por el mandatario estadounidense.

Aunque los líderes de Hamás aseguraron que "entregarán las armas", señalaron que lo harán con condiciones y buscarán discutir algunos de los 20 puntos del plan de Trump.

Pese a esto, el presidente celebró este primer paso para el objetivo de la paz y pidió a Israel cesar los bombardeos en Gaza.

No obstante, en algunos sectores predomina el escepticismo y señalan que no existe una voluntad real de grupo terrorista para poner fin al conflicto.

Análisis en El Informativo USA de NTN24 con Ignacio Montes de Oca, periodista en asuntos internacionales.