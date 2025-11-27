Elton John reveló el duro momento que atraviesa en su vida: “perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien”
El icono del pop y el rock Elton John dio unas duras declaraciones sobre una dramática situación que afecta su vida desde hace un tiempo.
El cantante británico le concedió una entrevista a la revista Variety, en donde habló sobre la ceguera que padece en uno de sus ojos.
En verano de 2024, el artista, de 78 años, durante sus vacaciones en Francia contrajo una infección ocular.
Esta infección no solo ha afectado sus dos ojos, sino que también le ha pasado factura a nivel emocional y mental.
Elton comentó en la entrevista que no oculta lo que esta infección le ha provocado en su vida, pero cree que tiene “muchísima suerte”.
“Esto me ayuda a mí, a la Fundación contra el SIDA, porque cuando piensas: ‘Ay, me estoy compadeciendo de mí mismo’, y piensas en estas personas (afectadas por la crisis) y en todo el trabajo que tenemos por delante, pronto te recuperas”, explicó.
Sin embargo, admitió que “ha sido devastador” y reveló que como “perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, ni ver nada, ni leer nada”.
El intérprete de ‘Rocket Man’ afirmó que pese a todo lo que ha pasado en su vida y este nuevo obstáculo en el camino, siente que ha tenido “una vida increíble” y cree que “hay esperanza”.
“Solo debo tener paciencia, esperando que algún día la ciencia me ayude con esto. Una vez que me ayuden, estaré bien. Es exactamente como la situación del Sida”, agregó.
John hizo énfasis en que no hay que esperanza: “hay que ser estoico, hay que ser fuerte y siempre hay que intentar derribar la puerta para intentar mejorar las cosas”.
El esposo del cantante, David Furnish, detalló que han realizado muchos tratamientos y han notado una mejoría en su ojo izquierdo, lo cual encuentran positivo.
“Seguimos explorando y recibiendo mucha atención de muchos médicos que desean ayudar y apoyar. Debido a que la retina de su ojo derecho está dañada, las retinas no se curan de forma natural, por lo que es un área de ciencia emergente”, expresó el director de cine.
Elton puntualizó que esto no ha impedido que siga haciendo lo que más ama en el mundo: dedicarse a la música.
“Todavía he podido tocar. Sigo cantando. El otro día hicimos el Gran Premio de Singapur con la banda, que fue maravilloso. O sea, solo hay que sonreír y aguantarlo. A veces me deprime”, aseveró.
Pero si considera que afecta el disfrutar espectáculos de otros artistas, como la ves que vio a Chappell Roan en Coachella y a Brandi en el Albert Hall “ambos fueron conciertos increíbles. Pero no entiendo bien qué está pasando”.