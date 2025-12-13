NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Plataforma de monitoreo de vuelos explica cómo realiza seguimientos tras imagen de un F-18 supuestamente ingresando a Venezuela

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Este viernes, una imagen de la plataforma Flightradar24 causó revuelo al mostrar que un F-18, identificado como Rhino51, supuestamente incursionó en territorio venezolano.

Este viernes 12 de diciembre, varios aviones de guerra F-18 y Growler de Estados Unidos sobrevolaron cerca de territorio venezolano durante varias horas y apagaron intermitentemente los equipos que reportan su posición.

Sin embargo, en medio de la atención que despertaron los ejercicios, una imagen de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 causó revuelo al mostrar que al menos uno de los aviones, un F-18 identificado como Rhino51, supuestamente había incursionado en territorio venezolano.

Inmediatamente, el reporte del aparente sobrevuelo en el área continental despertó una amplia atención dentro y fuera de Venezuela, donde también se hacía seguimiento al presunto ingreso de aeronaves militares de Estados Unidos por al menos tres puntos del país, según dijo una fuente a NTN24.

El interés que despertó la imagen llevó a la plataforma Flightradar24 a explicar cómo se realizan este tipo de seguimientos cuando se trata de aeronaves que apagan sus transpondedores.

Para el ejemplo, la plataforma utilizó el caso del avión identificado como Rhino61, otro F-18 que este viernes realizó ejercicios cerca de Venezuela. De acuerdo con Flightradar24, el avión “se rastreó mediante Multilateración (MLAT), que usamos para aeronaves que transmiten únicamente datos en Modo S a través de su transpondedor y no datos ADS-B más completos”.

La popular app explicó que “MLAT utiliza la diferencia horaria entre la llegada de la señal de una aeronave y la posición conocida de nuestros receptores para calcular la posición de la aeronave, lo que requiere que la señal de la aeronave llegue al menos a tres receptores Flightradar24”.

Y reconoció que “MLAT, especialmente sobre agua, donde la ubicación del receptor puede no ser la óptima, puede resultar en un seguimiento menos preciso”.

Finalmente, Flightradar24 explicó que en los casos en que se pierde la señal de los aviones, algo común en estos vuelos militares, la plataforma “estima la posición de un vuelo sin ruta registrada (como RHINO61) durante un máximo de 10 minutos”.

Esta estimación seguirá la última ruta y velocidad conocidas. Puede distinguir las rutas estimadas por la línea negra detrás de la aeronave”, indicó.

Este fue el mismo caso del F-18 Rhino51, que apagó su transpondedor cuando sobrevolaba muy cerca de Venezuela y lo que la plataforma mostró fue una proyección de una posible ruta (estimada) ingresando a territorio venezolano.

Lo cierto es que esta y otras aeronaves militares estadounidenses sí realizaron este viernes maniobras muy cerca de territorio venezolano, casi al tiempo en que el presidente Donald Trump advertía una vez más desde la Casa Blanca que muy pronto habrá ataques por tierra contra los grupos narcoterroristas de la región.

